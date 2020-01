Austriacka Partia Ludowa (OVP) i austriaccy Zieloni osiągnęli porozumienie w kwestii stworzenia nowego rządu. Na jego czele stanie, sprawujący funkcje kanclerza Austrii do maja minionego roku, Sebastian Kurz.

W wrześniowych wyborach w Austrii zarówno Austriacka Partia Ludowa, jak i Zieloni, mogli mówić o historycznym sukcesie. OVP uzyskało wynik 37,5 proc. i był to jej najlepszy wynik od 17 lat. Za to Zieloni, którzy zdobyli prawie 14 proc. głosów, uzyskali najlepszy wynik w historii. Największą partią opozycyjną pozostanie Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPO) która jednak zdobywając zaledwie 21 proc. głosów, uzyskała najgorszy wynik w swojej historii. W opozycji pozostanie rządząca do niedawna Austrią wspólnie z OVP Wolnościowa Partia Austrii (FPO), która zdobyła ponad 16 proc. głosów.

We wrześniu 2019 r. Austriacy poszli do wyborów zaledwie dwa lata po poprzednich wyborach z 2017 r. Przyśpieszone wybory musiały zostać rozpisane ze względu na rozpad koalicji OVP i FPO wywołany skandalem z udziałem wicekanclerza z ramienia Wolnościowej Partii Austrii, Heinza-Christiana Strache. Były już lider FPO miał oferować pomoc w uzyskaniu państwowych kontraktów w zamian za finansową pomoc dla partii i środowisk z nią związanych. Niedługo już po rozpadzie koalicji FPO wspólnie z socjaldemokratami doprowadziło do dymisji rządu Sebastiana Kurza i rozpisania przedterminowych wyborów.

Na czele rządu nowego rządu w Wiedniu stanie Sebastian Kurz. Kiedy w 2017 r. po raz pierwszy obejmował ten urząd, miał zaledwie 31 lat i był najmłodszym szefem rządu w Europie. Wcześniej, był ministrem spraw zagranicznych, którym został w wieku 27 lat. W tym czasie zaskarbił sobie popularność wielu Austriaków sprzeciwem wobec nielegalnej imigracji. W 2017 r. Kurz stanął na czele OVP, którą jeszcze w tym samym roku doprowadził do zwycięstwa wyborach. Mimo upadku swojego rządu, w przyspieszonych wyborach w 2019 r. zdołał jeszcze zwiększyć stan posiadania swojej partii i stworzyć nową koalicję rządową z Zielonymi.