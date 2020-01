Dzień przed pogrzebem, wieczorem 16 stycznia, do koszalińskiej katedry przybyły tłumy wiernych, by pożegnać zmarłego 13 stycznia ks. Wojciecha Wójtowicza, rektora koszalińskiego WSD. Przybyli także wszyscy biskupi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, na czele z biskupem Edwardem Dajczakiem, a także bp pomocniczy z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Henryk Wejman, blisko 100 kapłanów, przedstawiciele władz, parlamentu, szkół wyższych, organizacji i wspólnot, a także rodzina – matka i bracia – oraz bliscy zmarłego.

Najpierw do kościoła wprowadzono trumnę z ciałem ks. Wojciecha, na której spoczęły: kielich, patena, mszał, jego stuła rocznikowa. Zgodnie z tradycją ciało zostało odziane w szaty kapłańskie: albę, stułę, fioletowy ornat. Wśród wiązanek kwiatów złożonych wokół katafalku znalazł się wieniec przysłany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Przewodniczący liturgii Mszy żałobnej bp Krzysztof Włodarczyk powiedział na jej wstępie, że obecny w sercach ból i smutek z powodu tragicznej śmierci ks. Wojciecha Wójtowicza przenika światło wiary, że Chrystus Pan, który daje życie, przygotował mieszkanie w niebie dla niego.

Na początku homilii bp Włodarczyk nawiązał do misterium śmierci. Zaznaczył, że wierzący nie mogą pozostać na poziomie emocji wobec bólu, który ona niesie.

– Ks. Wojciech odszedł zdecydowanie za wcześnie, patrząc po ludzku – powiedział biskup o niespełna 44-letnim zmarłym kapłanie – ale spojrzenie w świetle wiary pozwala nam ufać, że w oczach Boga osiągnął dojrzałość, która pozwoliła mu przejść do nowego życia.

– Śmierć prawie zawsze przychodzi nie w porę. Nic człowieka nie zaskakuje tak boleśnie, jak nagła śmierć. Być może w uszach wielu z nas brzmi jeszcze głos ks. Wojciecha, a przed oczyma stoi obraz jego twarzy, choć głos i twarz należą do przeszłości – zauważył kaznodzieja. Dodał jednak, że niezgoda na śmierć jest dobra, nie można jej zagłaskiwać tanim pocieszeniem, ponieważ miłość nigdy nie godzi się ze śmiercią.

W dramatycznym wydarzeniu, które żywo dotknęło wielu, biskup polecił dostrzec to, co najważniejsze. – Nie ekscytujmy się nadto zaświatami, ale niech nas ekscytuje miłość, ona ocala, ona daje nadzieję. Kontemplujmy to, że jest ona bezsilna i silna zarazem.

Na koniec biskup skierował uwagę zebranych ku dziękczynieniu zanoszonemu Chrystusowi. – Składajmy Mu dziękczynienie za pewność, że On osobiście fatyguje się po każdego z nas, by towarzyszyć nam w przejściu. Bo On jest bramą.

Biskup Włodarczyk docenił też wartość przemiany duchowej, którą Kościół koszalińsko-kołobrzeski, stojący w obliczu tragedii śmierci ks. Wojciecha, przeżywa jako swoiste rekolekcje.

Katarzyna Matejek /Foto Gość Ksiądz Wojciech Wójtowicz żył 44 lata, a w kapłaństwie ponad 18 lat.

Na koniec Eucharystii obecny na niej bp Edward Dajczak wyraził słowa towarzyszenia w miłości najbliższym – matce i braciom – ks. Wojciecha Wójtowicza. – Są takie chwile, kiedy najważniejszą sprawą jest być blisko, a ta bliskość jest najcudowniejszym, co można uczynić – powiedział bp Dajczak.

Biskup Dajczak nawiązał do ostatniej konferencji ks. Wójtowicza, wygłoszonej w ubiegły weekend, stwierdzając, że ten kapłan pożegnał się z diecezją rekolekcjami, a podjął w nich temat Chrztu Świętego. Mówił zaś o Bogu, który mocą Chrystusa i Ducha Świętego bierze ludzi w ramiona i chroni, a tak delikatnie, że nie dogasza w nich knotka. – Myślę, że właśnie tak Bóg go dziś trzyma w swoich ramionach – zakończył bp Dajczak.

Po Mszy św. do godz. 21.30 wierni będą czuwali przy trumnie zmarłego kapłana. Następnie zostanie ona przewieziona do Seminarium Duchownego, gdzie czuwanie przy zmarłym rozpoczną wychowawcy, alumni i mieszkańcy domu.

Stąd nazajutrz o godz. 8, ciało zmarłego zostanie przewiezione do parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku. O godz. 10 zostanie ono wprowadzone do kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku. A o godz. 11 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem bp Edwarda Dajczaka. Ostatnia stacja obrzędów pogrzebu będzie miała miejsce na cmentarzu komunalnym.

Czytaj także: