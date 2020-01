Kobe Bryant wśród ofiar katastrofy śmigłowca  

Do tragedii, w której zginął Bryant i pozostali pasażerowie śmigłowca, doszło w niedzielę. Prywatny helikopter rozbił się w Calabasas w Kalifornii. Na pokładzie było 9 osób, nikt nie przeżył. Pierwsze doniesienia mówiły o 5 ofiarach śmiertelnych. Wśród ofiar katastrofy jest też 13-letnia córka koszykarza.

Bryant był mężem i ojcem czterech córek, a także jednym z najwybitniejszych koszykarzy w historii. 20 lat kariery w NBA spędził w Los Angeles Lakers, z którą to drużyną zdobył 5 tytułów mistrzowskich. W barwach drużyny z Miasta Aniołów zdobył 33 643 punkty - to czwarty wynik w historii ligi, a miejsce na podium stracił w miniona sobotę, gdy wyprzedził go LeBron James. 18 razy występował w meczu gwiazd NBA, a 4 razy wybierano go najlepszym zawodnikiem tego meczu. Dwukrotnie był tez najlepszym strzelcem NBA, a w reprezentacją USA w koszykówce dwa razy zdobywał złoto olimpijskie. Karierę zawodnika zakończył w 2016 r. Odnosił też sukcesy na innych polach - w 2019 r. otrzymał Oscara za najlepszy krótkometrażowy film animowany.