Podczas wakacji Leon XIV chce pracować nad pierwszą encykliką  

Tytuł encykliki nie jest jeszcze znany. „Powiedział mi dopiero niedawno, że wykorzysta te dwa tygodnie na opracowanie podstawowej struktury tekstu”, powiedział przeor generalny o. Alejandro Moral w wywiadzie dla włoskiego dziennika „Il Messaggero”. Przypuszcza on, że w papieskim dokumencie znaczącą rolę mogę odegrać takie tematy jak pokój, jedność, doktryna społeczna i sztuczna inteligencja.

Podczas swojego pobytu w Castel Gandolfo, który ma potrwać do 20 lipca, Leon XIV może również zagrać w tenisa. Papieska rezydencja na Wzgórzach Albańskich posiada bowiem własny kort. Według o. Morala, innym ulubionym zajęciem papieża jest gra na pianinie: „Kilka dni po wyborze przyjął znanego włoskiego dyrygenta, a Leon XIV zagrał na fortepianie trudny utwór Béli Bartóka”.

Leon XIV pozostanie w Castel Gandolfo przez dwa tygodnie, a następnie ponownie na długi weekend w połowie sierpnia. Prywatne i publiczne audiencje są w tym czasie zawieszone. Leon XIV nie planuje w tym roku żadnych dalekich podróży. Papież planuje jedynie odwiedzić Turcję w listopadzie, aby uczcić 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego.

Leon XIV nie musi martwić się o podróże do odległych krajów. Pod koniec tygodnia otrzymał dwa małe papamobile, które zmieszczą się również do samolotów długodystansowych. Pojazdy elektryczne mogą być transportowane w ten sposób bez konieczności demontażu, ogłosiła w niedzielę administracja Watykanu. Są one „idealne do towarzyszenia i transportu Jego Świątobliwości podczas publicznych wystąpień w miastach na całym świecie” – stwierdzono w komunikacie.