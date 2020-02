Do tragicznych wydarzeń doszło 1 lutego 1945 roku w Lędzinach na Górnym Śląsku. Jakiś czas wcześniej do jednego z domów stojących przy drodze wszedł sowiecki oficer. W mieszkaniu była 38-letnia matka z trojgiem dzieci. Żołnierz poprosił o wodę do samochodu. Za chwilę wrócił jednak i zaczął napastować kobietę. Wtedy 13-letnia córka pobiegła po pomoc na plebanię.

Takie sceny nie były rzadkością. Sowieccy żołnierze "wyzwalali" Górny Śląsk, ograbiając mieszkańców i gwałcąc kobiety. Młode dziewczyny ukrywały się przed wojakami, a ładniejsze chowały urodę pod chustami i brzydkimi ubraniami.

Świadkowie twierdzą, że kiedy ks. Paweł przybiegł do tego domu, nikogo nie zastał. Kobiecie udało się uciec. Jednak obok na ulicy Sowieci próbowali wepchnąć do samochodu dwie młode dziewczyny. Ks. Kontny znał świetnie język niemiecki i rosyjski. Nieraz negocjował z Sowietami, ratował życie Polaków, dzięki jego interwencji około 70 jeńców niemieckich mogło wrócić do swoich rodzin. Tym razem jednak rozwścieczeni żołnierze zastrzelili go brutalnie, a chcąc pozbyć się dowodów zbrodni, zakopali zwłoki w ogrodzie, a wcześniej zdążyli jeszcze ograbić zabitego z płaszcza. Bezradni mieszkańcy Lędzin uprosili jedynie, żeby ciało księdza zawinąć w prześcieradło i koce.

Tu można przeczytać relacje bezpośrednich świadków życia i śmierci ks. Pawła Kontnego.

Kim był zamordowany ksiądz, którego proces beatyfikacyjny jest w trakcie przygotowania? Urodził się w Paprocanach koło Tychów 29 czerwca 1910 roku. W 1932 roku wstąpił do nowo powstałego Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców (późniejsza nazwa: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej). Jego założycielem był ówczesny prymas Polski kardynał August Hlond. Zgromadzenie zajmowało się pracą duszpasterską wśród Polaków przebywających na obczyźnie.

Archiwum rodziny Kontny Ks. Paweł Kontny TChR z matką Jadwigą w dniu swoich prymicji 5 czerwca 1939 roku