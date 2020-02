Przypomina, że Pan Bóg zechciał objawić swą moc i miłość poprzez dwa ludzkie oblicza: Jezusa i Maryi. Kobiecy wkład w życie Kościoła wzoruje się właśnie na Maryi jako Matce, na Jej mocy i czułości. Dlatego Franciszek przestrzega przed klerykalizacją kobiet, przed przekonaniem, że ich rola zostanie uznana dopiero wtedy, gdy zostaną dopuszczone do kapłaństwa.



Zdaniem Papieża jest to redukcjonizm, który sprowadza Kościół jedynie do struktur funkcjonalnych i neguje dotychczasowy wkład kobiet. Wskazuje na to również kard. Michael Czerny SJ, który na Synodzie Biskupów o Amazonii pełnił funkcję sekretarza specjalnego.

"Papież Franciszek zaczyna od uznania wielkiej i istotnej roli, jaką kobiety przez stulecia odgrywały w zachowaniu i przekazywaniu wiary w Amazonii. Nie ma więc w tym nic nowego, wręcz przeciwnie. Rola kobiety zawsze była istotna i nadal powinna się rozwijać na wiele różnych sposobów. Papież zabiega o otwieranie nowych możliwości przed kobietami, bez koncentrowania się na kapłaństwie – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Czerny. – Przykładem nowych możliwości mogłaby być posługa troski o wspólny dom. Byłaby to wspaniała sposobność do towarzyszenia wspólnocie w oficjalny sposób. A zarazem byłby to nowy wkład kobiety w życie Kościoła."

Adhortacja papieża Franciszka po synodzie dla Amazonii "Querida Amazonia". Pełny tekst: