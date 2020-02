Ojciec Święty postanowił, że księża studiujący w Papieskiej Akademii Kościelnej i przygotowujący się do pracy w dyplomacji watykańskiej spędzą rok posługując w Kościołach misyjnych. Wynika to z opublikowanego dziś listu Ojca Świętego do rektora tej uczelni, abp Josepha Marino.