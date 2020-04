- W Niedzielę Zmartwychwstania otrzymaliśmy informację o wynikach testów przeprowadzonych wśród wszystkich 29 podopiecznych przebywających w Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach i 8 osób personelu. Wyniki pozytywne w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zostały stwierdzone u 18 osób, którymi się opiekujemy w Dobroszycach oraz u 6 pracowników. Wszyscy nasi podopieczni czują się dobrze. Nie mają żadnych objawów tj. podwyższonej temperatury czy kaszlu lub problemów z oddychaniem mimo, że każdy z nich cierpi na szereg współistniejących dolegliwości - mówi ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor wrocławskiej Caritas.

Podkreśla, że osoby zarażone zostały oddzielone od osób zdrowych, przebywają w innej części budynku i otoczone są opieką przez personel ośródka.

- Spośród podopiecznych jedna osoba hospitalizowana w szpitalu w Oleśnicy została skierowana do jednoimiennego szpitala we Wrocławiu. Jej stan jest ciężki ale stabilny, ponieważ od wielu lat cierpi na niewydolność oddechową. Również jeden z naszych pracowników, ze względu na stwierdzoną podwyższoną temperaturę został skierowany do szpitala w Oleśnicy, a stamtąd przetransportowano go do szpitala we Wrocławiu. Jego stan jest dobry - dodaje.

www.wroclaw.caritas.pl Budynki Domu Opieki i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobroszycach.

Z powiatowego Centrum Kryzysowego do Domu Opieki zostało przekazane 20 jednorazowych przyłbic, 20 kombinezonów i 200 maseczek. Te środki pozwolą nam zabezpieczyć placówkę przez kilka najbliższych dni. - Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie wrocławskiej Caritas jednorazowych środków ochrony osobistej tj. maseczek, przyłbic i kombinezonów oraz rękawiczek. Materiały można dostarczać do biura Caritas we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 7. Można nas również wspierać finansowo - prosi ks. Amrogowicz. Szczegóły na www.wroclaw.caritas.pl.

- Pomimo zaistniałej sytuacji ośrodek bez zakłóceń realizuje swoje zadania wobec osób będących pod naszą opieką. Ich dobro i zdrowie są dla nas zadaniem priorytetowym - dodaje rzecznik wrocławskiej Caritas, Paweł Trawka. Zaznacza, że w Domu Opieki w Dobroszycach już od 6 marca wprowadzono rygorystyczne zasady bezpieczeństwa - całkowity zakaz odwiedzin, zakaz wyjść czy wyjazdów poza placówkę. Zamknięto też wszystkie inne formy pomocy, jakie były świadczone w budynku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach. - 12 marca br. zawieszone zostały zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej natomiast 16 marca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, aby zredukować jakiekolwiek zewnętrzne kontakty osób będących pod naszą opieką - wyjaśnia.

Dom Opieki w Dobroszycach jest placówką pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, w której obecnie przebywa 30 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających całodobowej opieki.