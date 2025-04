Wadowiczanie uczcili Jana Pawła II w 20. rocznicę jego śmierci

Czuwanie modlitewne do godziny 21:37, w której dokładnie 20 lat temu zmarł papież Jan Paweł II, zakończyły w jego rodzinnych Wadowicach rocznicowe obchody. Ich kulminacją były dwie msze święte odprawione w środę w miejscowej bazylice.

Mszy św. w południe przewodniczył ordynariusz gliwicki bp Sławomir Oder. Późnym wieczorem eucharystię sprawował proboszcz wadowickiej parafii ks. Jarosław Żmija.

Ks. Krzysztof Tekieli w homilii podczas wieczornej mszy św. odwoływał się do nauki Jana Pawła II. Podkreślił, że wypływa z niej wniosek, iż człowiek powinien strzec się przed absolutyzacją wolności, czy wręcz samowolą. "Drugi wniosek jest taki, że trzeba strzec się przed poglądem, że moja wola jest ograniczona. W związku z tym muszę się bronić przed postawą samo usprawiedliwiania. Istnieje niebezpieczeństwo, by samemu siebie rozgrzeszać, a tak nie może być, bo człowiek jest odpowiedzialny zawsze za swoje czyny" - powiedział.

W wieczornej mszy św., która poprzedziła czuwanie, uczestniczył Karol Nawrocki, obywatelski kandydat na prezydenta RP. Wcześniej polityk złożył wieniec przed pomnikiem Jana Pawła II na wadowickim rynku i zwiedził muzeum w domu rodzinnym papieża-Polaka. Polityk nie zabrał głosu. Jak mówił do swoich zwolenników, którzy przyszli go przywitać, dziś cisza i refleksja są najbardziej wymowne.

W Wadowicach zobaczyć można dwie wystawy rocznicowe. W Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II dostępna jest ekspozycja fotografii Grzegorza Gałązki, na których dokumentował ostatnie miesiące życia Ojca Świętego, a także wydarzenia i atmosferę panującą w Watykanie po jego odejściu. Na głównym placu miasta oglądać można natomiast wystawę plenerową "Szukałem was i teraz przyszliście do mnie". Tworzą ją fotografie udostępnione przez Agence France-Presse. Przedstawiają niezwykły czas "przechodzenia Jana Pawła II do domu Ojca".

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. W mieście spędził dzieciństwo i młodość. Po zdaniu matury, w 1938 roku, wraz z ojcem zamieszkał w Krakowie.

Metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został papieżem 16 października 1978 roku. Jako następca św. Piotra pielgrzymował do rodzinnego miasta trzykrotnie - w 1979, 1991 i 1999 roku.

Od redakcji Wiara.pl

Wydarzeń upamiętniających świętego Jana Pawła Wielkiego było tego dnia tyle, że nie sposób informować nawet tylko o tych, które odbyły się w większych miastach. Na pewno było to coś, co było mniej czy bardziej spontanicznym ruchem idącym na przekór obecnej w naszym społeczeństwie od paru lat tendencji do dezawuowania postaci tego wielkiego świętego Papieża-Polaka.