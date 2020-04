Apel o opodatkowanie dostawców VOD  

"To będzie ustawa, decydująca o przetrwaniu polskiego filmu" - przekonują.

W czwartek posłowie będą kontynuować rozpoczęte w środę prace nad rządowym projektem tzw. tarczy 3.0 - czyli zmian w ponad 20 ustawach w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wśród rozwiązań zawartych w pakiecie jest m.in. nałożenie na dostawców VOD obowiązku uiszczania daniny w wysokości 1,5 proc. przychodu z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W czwartek odezwy do posłów wystosowali w tej sprawie członkowie Polskiej Akademii Filmowej i Gildii Reżyserów Polskich.

"Polska kinematografia została w ciągu jednego dnia porażona wirusem: kina, w których pokazywaliśmy nasze filmy zostały jednego dnia zamknięte, jednego dnia zakaz zgromadzeń zatrzymał produkcję wielu dziesiątków nowych filmów. Dzisiaj w Sejmie głosowana będzie ustawa, decydująca o przetrwaniu polskiego filmu" - wskazano w odezwie Polskiej Akademii Filmowej.

Podkreślono, że dzięki tej ustawie cieszące się rosnącą popularnością platformy VOD mogą dołączyć do grona podmiotów wspierających 1,5 proc. opłatą z wpływów nowe polskie filmy. "To tyle, ile płacą od 15 lat kina i inne podmioty korzystające z polskich filmów. To sprawiedliwe uregulowanie zgodne z dyrektywą europejską, które w wyższym procencie zostało wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej. To ratunek dla polskiej kinematografii porażonej wirusem" - zaznaczono w piśmie.

"Wzywamy wszystkie siły polityczne polskiego Sejmu, by zagłosowały za tym rozwiązaniem (...) Wierzymy, że dzisiaj nikt nie okaże się obojętny na los polskiego filmu i polskiej kultury" - głosi apel.

Także Zarząd Gildii Reżyserów Polskich wezwał w swojej odezwie wszystkie siły parlamentarne do głosowania w czasie obecnego posiedzenia Sejmu za projektem ustawy.

Podpisali się pod nią Andrzej Jakimowski, Joanna Kos-Krauze, Agnieszka Holland, Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Borys Lankosz, Paweł Maślona, Łukasz Ronduda, Andrzej Saramonowicz i Janusz Zaorski. W swoim apelu podkreślili, że środowiska filmowe traktują to głosowanie jako "chwilę prawdy dla wszystkich polskich parlamentarzystów bez względu na ich przynależność polityczną".

"Polska kultura jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. W obecnej sytuacji może przetrwać tylko dzięki wspólnym i odpowiedzialnym działaniom wszystkich sił politycznych" - przekonują członkowie Zarządu Gildii Reżyserów Polskich.