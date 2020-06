To okazja do modlitwy o świętości życia duchowieństwa i o nowe, święte powołania kapłańskie.

Święto obchodzone jest w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Ustanowił papież Benedykt XVI, jako kontynuację i upamiętnienie Roku Kapłańskiego, obchodzonego w Kościele od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 roku. Nowe święto jest dla księży zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych – by nieśli kapłanom duchowe wsparcie.

Decyzję o wprowadzeniu święta w Polsce podjęli biskupi zgromadzeni na 360. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem w listopadzie 2012 roku. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym 2013 roku wydała dekret o zatwierdzeniu nowego święta dla Polski, zaaprobowała także polskie przekłady tekstów liturgicznych. Po raz pierwszy obchodziliśmy je 23 maja 2013 roku.

Początki święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana związane są z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Współzałożyciel tego zgromadzenia, bp José María García Lahiguera, zwrócił się do Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Kapłana, które obchodzone jest od 1952 roku. Później zostało ono rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego i od 1973 roku jest obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego.