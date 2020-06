Kwarantanną zostali też objęci wszyscy biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej oraz część pracowników Kurii Metropolitalnej w Katowicach - wszyscy, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym biskupem Grzegorzem Olszowskim. Nakaz w tej sprawie wydał katowicki sanepid.

Przypomnijmy, że już 15 czerwca katowicka kuria została zamknięta do odwołania. Powodem był pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u jednej z pracujących tu osób. Z tego powodu badaniom poddano ludzi, którzy mieli bezpośredni kontakt z tym pracownikiem. Był wśród nich biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski, u którego teraz test pokazał wynik pozytywny. Biskup przechodzi COVID-19 bezobjawowo.

Abp Wiktor Skworc poinformował o sytuacji epidemiologicznej Nuncjaturę Apostolską w Warszawie. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przekazał pisemnie życzenia „zdrowia, z nadzieją na szybkie ustabilizowanie sytuacji w katowickiej Kurii Metropolitalnej”.

Kuria pozostaje nieczynna do odwołania. - W najnowszym dokumencie 18 czerwca, który został przesłany do parafii archidiecezji katowickiej, abp Skworc zachęcił do modlitwy w intencji wszystkich chorych i zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto po raz kolejny zwrócił się z apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych - informuje ks. Tomasz Wojtal, rzecznik arcybiskupa katowickiego (więcej w tekście o nowym zarządzeniu).

