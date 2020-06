"Mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych" - czytamy w komunikacie przesłanym do wszystkich parafii archidiecezji katowickiej.

Metropolita katowicki odniósł się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. "Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów" - wskazuje hierarcha. Przypomina też Zarządzenie z 28 maja br., w którym zalecił wiernym przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania - i podtrzymuje takie rozporządzenie.

Arcybiskup zarządził - w razie przypadku zachorowania duchownych na COVID-19 i orzeczenia wobec nich kwarantanny - bezwzględne poddanie się przez nich wskazaniom służb sanitarnych. Przypomina też o konieczności zgłoszenia tego faktu do dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

"W razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, wiernym tej parafii udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Równocześnie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we Mszy św. w kościołach parafii sąsiednich lub przeżywali Mszę św. dzięki transmisjom" - czytamy w komunikacie.

W takich przypadkach kościoły ponownie można otworzyć wiernym tylko po uzyskaniu zgody sanepidu. Do sprawowania sakramentów należy zaprosić duszpasterzy nie objętych kwarantanną (np. księży z dekanatu).

"W czasie zmagania się z zagrożeniami związanymi z trwającym stanem epidemicznym, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej" - pisze metropolita katowicki, dodając, że "wyjątkową formą solidarności jest modlitwa, przede wszystkim udział we Mszy Świętej". Arcybiskup zachęca wiernych do udziału w Eucharystii w kościołach parafialnych. "Bądźmy wierni niedzielnej Eucharystii i świętowaniu niedzieli jako dnia Boga i człowieka!" - pisze hierarcha do diecezjan, zachęcając ich do wytrwałej modlitwy.

W ostatnich dniach Kuria Metropolitalna w Katowicach informowała o przypadku koronawirusa u jednego ze swoich pracowników. W związku z tym kilkanaście osób pozostaje w kwarantannie, osoby te poddały się procedurom służb sanitarnych. Z powodu COVID-19 zamknięty do odwołania jest kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach. Podobna sytuacja miała miejsce przed kilkoma tygodniami w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Murckach.

