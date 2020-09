Księża chwycili za rakiety  

Odbyły się one w pięknie położonym ośrodku „Park Tenis Żywiec 1918".

Tenis i sport to pasja wielu księży , którzy dzięki niej mogą chwilami doświadczyć zmagania z własnym ciałem, psychiką i duchem i poprzez braterską rywalizację zobaczyć swoje mocne i słabe strony.

Każdy dzień rozpoczynał się Eucharystią a po niej program całodniowych zmagań z przerwami na wspólne braterskie rozmowy, śmiech i modlitwę osobistą, co dawało dobrą równowagę , poczucie odprężenia, nie zapominając o twardej męskiej rywalizacji.

Święty Paweł pisał „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. 25 Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. 26 Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, 27 lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego." (1 Kor 9,24-27)

Czytając ten fragment ma się wrażenia ,że Apostoł miał pojęcie o sportowej rywalizacji w której sam uczestniczył lub oglądał ją na arenach ówczesnego Rzymu i innych wielkich miast, które od zawsze pasjonowały się różnymi dyscyplinami co zaowocowało powstaniem olimpiad.

Dzisiaj sam papież Franciszek jest kibicem i lubi nawiązywać do rywalizacji sportowej przyjmując na audiencjach wielu znanych sportowców. Tak więc księża biegali i nie oszczędzali się. Oby był to obraz biegu za Panem Jezusem ,którego wybrali i pokochali . Można im życzyć by w tym biegu wytrwali i przyciągali do Jezusa tych , którzy gdzieś na peryferiach życia potrzebują kogoś kto im podpowie ,że Jezus wzywa wszystkich do pójścia za nim. Nie jest to łatwe, wymaga wysiłku i samozaparcia , czego sport jest symbolem, ale nagrodą jest poczucie ,że się znalazło drogocenną perłę , której posiadanie nadaje smak i sens naszemu życiu.

Dla pełni podajemy końcowe wyniki:

kategoria open

1. O. Waszek Daniel OFM Włochy

2. Ks. Tłokiński Mariusz CCN Francja

3. Ks. Igielski Rafał diecezja tarnowska, Ks. Nizio Łukasz diecezja krakowska

Wszystkie wyniki znajdują się na stronie www.tenisksiezy.pl

Zapraszamy księży i ojców udziału w następnych XXI Tenisowych Mistrzostw Polski Księży które odbędą się 6 – 8 września 2021 roku i prawdopodobnie Halowe Tenisowe Mistrzostwa Polski Księży 8 – 10 marca 2021 r.

Ks. Tłokiński Mariusz i Ks. Józef Caputa