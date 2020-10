Leopold Tyrmand jest bohaterem tegorocznej, 4. edycji Festiwalu Teologii Politycznej organizowanego we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, która rozpocznie się w środę. Festiwalowe projekcje i dyskusje odbywać się będą w tym roku online.

Tyrmand to kolejna postać z grona polskich pisarzy, którym poświęcone zostały dotychczasowe odsłony Festiwalu Teologii Politycznej: Josepha Conrada, Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

"Kolejne spotkania tegorocznej edycji Festiwalu Teologii Politycznej zabiorą gości w podróż do podnoszącej się z gruzów Warszawy, spojrzymy też za kulisy życia elit artystycznych w PRL, wrócimy do początków polskiej sceny jazzowej i do Ameryki widzianej oczami imigranta z Europy Środkowej. Leopold Tyrmand, - choć bardzo znany, nadal potrafi zaskoczyć. Może właśnie dlatego, że jest legendą?" - zapowiadają organizatorzy.

W ramach festiwalu odbędą się trzy dyskusje o fenomenie życia i twórczości Leopolda Tyrmanda. W debatach udział wezmą: redaktor naczelny "Jazz Forum" i gitarzysta basowy Paweł Brodowski, Antoni Libera, Wojciech Tomczyk, Dariusz Gawin, Mateusz Werner, a także autorzy książek poświęconych pisarzowi: Mariusz Urbanek, autor biografii "Zły Tyrmand", Marcin Kowalczyk, autor rozprawy "Tyrmand karnawałowy" oraz autorzy książki "Tyrmand w Ameryce" Katarzyna-Kwiatkowska-Gawęcka i Maciej Gawęcki. Po każdej debacie odbędzie się transmisja filmu poświęconego pisarzowi. Spotkania dopełni lektura wybranych fragmentów prozy i publicystyki Tyrmanda w interpretacji Jacka Braciaka, Andrzeja Ferenca i Andrzeja Mastalerza.

Pierwsza edycja festiwalu organizowana we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Tegoroczna odsłona już po raz trzeci odbędzie się we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym.

Tegoroczna edycja odbywa się wyłącznie online. Wydarzenia transmitowane będą za pośrednictwem kanału Teologii Politycznej w serwisie Youtube.

Debaty wraz z pokazami filmów odbywać się będą online w kolejne środy: 30 września, 7 października oraz 14 października. Transmisja każdego spotkania rozpoczyna się o godz. 19.00. Z uwagi na pandemię spotkania odbywają się wyłącznie online.