O. Szustak: Chciałbym z wami przeczytać całą Biblię  

Każdego dnia na kanale "Langusta na palmie" będzie można posłuchać jednego rozdziału księgi Pisma św., najpierw Nowego, potem Starego Testamentu. Lektura całej Biblii ma potrwać trzy lata.

- Chciałbym z wami przeczytać całą Biblię. To jest szczególnie zaproszenie do tych, którzy nigdy tego nie zrobili – stwierdza o. Adam Szustak. Dominikanin zapowiada, że kolejne odcinki dostępne będą codziennie. Każdego dnia będzie czytany jeden rozdział danej księgi. Po lekturze dominikanin zada jedno lub kilka pytań zachęcających do refleksji nad tekstem.

O. Szustak podkreśla we wstępie do dzisiejszego odcinka, że pytania te nie będą komentarzem biblijnym. Zwraca uwagę, że komentowanie Słowa Bożego, choć bardzo potrzebne i często pomaga, czasem może utrudnić spotkanie ze Słowem Bożym. – W Biblii nie chodzi tylko o to, by ją zrozumieć. Biblia jest przede wszystkim od tego, by do nas mówić. Biblia czyta nas, czyta nasze serca, wydobywa z nas różne rzeczy – mówi dominikanin.

- Chciałbym, żebyśmy dali Biblii okazję, by ona nas przeczytała - zachęca o. Szustak.