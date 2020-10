Encyklika napisana z miłości  

Najnowsza encyklika papieża Franciszka Fratelli tutti, wzbudziła ogromne zainteresowanie różnorodnych środowisk na całym świecie. Wiele osób przyznaje, że lektura papieskiego przesłania jest prawdziwym "trzęsieniem sumienia".

Encyklika jest szeroko komentowana w mediach, środowiskach naukowych, teologicznych, a nawet ekonomicznych czy językowych całego świata - od lewa do prawa. Pytania i kontrowersje budzi już sam tytuł, zapożyczony z "Napomnień" św. Franciszka z Asyżu, które papież cytuje na początku. Feministki wyraziły absurdalne oburzenie, że umieszczenie w tytule słowa „bracia” jest przejawem dyskryminacji kobiet i wykluczenia z przesłania papieża "sióstr", czyli połowy członków Kościoła. Szwajcarski kapucyn i znawca nauczania św. Franciszka podkreśla, że braćmi nazywał on wszystkich ludzi żyjących na ziemi. - Ten termin obejmuje wszystkie narody, języki i rasy, zarówno mężczyzn, jak i kobiety; tych, którzy zwracają się do Boga, jak i ludzi niewierzących, którym św. Franciszek proponuje styl życia mający posmak Ewangelii - podkreśla o. Nikolaus Kuster.

W najnowszym (41/2020) numerze "Gościa Niedzielnego" Beata Zajączkowska podjęła się omówienia trzeciej encykliki papieża Franciszka. "Można ją nazwać summą społecznego nauczania siedmiu lat pontyfikatu" - komentuje dziennikarka. Warto też dostrzec profetyczne znaczenie miejsca, w którym encyklika została podpisana. Po raz pierwszy od 206 lat miało to miejsce poza Watykanem. Papież z krańca świata, który na patrona swego pontyfikatu wybrał św. Franciszka, sygnował swoją nową encyklikę na jego grobie.

Na problemy tego świata encyklika odpowiada przykładem miłosiernego Samarytanina. "Papież podkreśla, że w chorym społeczeństwie, które odwraca się od bólu i które jest 'analfabetą' w trosce o słabych i kruchych, wszyscy jesteśmy wezwani do stawania się bliźnimi innych, przekraczając osobiste uprzedzenia i rezygnując z korzyści. Miłość prowadzi nas do szukania tego, co lepsze dla życia drugiego".

Beata Zajączkowska nazywa papieża "marzycielem". Jednak to określenie w wydaniu dziennikarki Radia Watykańskiego nie ma zabarwienia pejoratywnego. "Prawdą jest, jak pisze papież, że w dzisiejszym świecie słabnie poczucie przynależności do tej samej ludzkości, a marzenie o wspólnym budowaniu sprawiedliwości i pokoju wydaje się utopią innych czasów. Trzeba wrócić do marzeń, a przede wszystkim wspólnie je zrealizować".

