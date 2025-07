Od początku 2025 r. 317 migrantów próbujących przedostać się z Libii do Europy utonęło w Morzu Śródziemnym, a 286 osób, głównie dzieci, uznaje się za zaginione. W tym czasie przechwycono i zawrócono na libijski brzeg 12 338 osób - podała w poniedziałek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

IOM przekazała, że wśród zawróconych w tym roku migrantów większość to mężczyźni, których było 10 653. Ponadto zawrócono 1136 kobiet, 404 dzieci, a płci pozostałych 145 osób nie udało się ustalić. W najnowszym, cotygodniowym raporcie IOM poinformowała też, że tylko od 6 do 12 lipca przechwycono i odesłano do Libii 415 osób.

Migranci pochodzący głównie z Afryki, ale również z Bliskiego Wschodu i Azji, próbują z Libii dostać się do południowych wysp Grecji, przede wszystkim na Kretę. Dzieje się tak od czasu, gdy Ateny wzmocniły patrole wzdłuż granicy morskiej z Turcją. W efekcie handlarze ludźmi zmienili szlak na dłuższą i bardziej niebezpieczną trasę przez Morze Śródziemne.

W ubiegłym roku w ten sposób dotarło do Grecji ponad 60 tys. migrantów, w porównaniu z około 48 tys. w 2023 roku, a do połowy czerwca 2025 r. Ateny odnotowały 16 290 przybyszów, z czego niemal 15 tys. wybrało właśnie drogę morską.

W związku ze wzrostem liczby przepraw z Libii na Kretę Grecja wysłała niedawno okręty wojenne na wody międzynarodowe w regionie, by - jak określiły to greckie władze - "wysłać wiadomość przemytnikom migrantów".