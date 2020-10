„Część naszych dni / zyskuje drugie życie jako prawdziwe virale” – pisze w jednym ze swoich wierszy Agnieszka Wolny-Hamkało. W innym zauważa, że „Takie dni są wieczne”.

Bo rzeczywiście są. Są takie dni, chwile, momenty, które zostają z nami na długo. A może i zostaną na zawsze?

Naukowcy mają, zdaje się, na to wszystko bardzo proste wyjaśnienie. W danej chwili następuję po prostu wyrzut ogromnej ilości dopaminy do mózgu i cyk – już jest. Wspomnienie na lata. Jak jakiś pamiątkowy, wakacyjny magnesik na lodówkę. Choć znacznie ładniej (jesienniej), napisała o tym zjawisku Aleksandra Nowakowska , gdy stwierdziła, że:

nasza pamięć jest wybiórcza i bardziej przypomina półkę z domowymi przetworami, na której ustawiamy tylko najlepsze smakołyki – po to, aby sięgnąć po nie, gdy będziemy w potrzebie.

Po to są te wszystkie fajne, kojące wspomnienia. Dziś – w czasach pandemii, kwrantann, lockdownów i kolejnych protestów - jak znalazł. Podobnie jak poezja. Stąd na początku cytaty z Wolny-Hamkało.

Niedawno ukazał się wybór jej wierszy „ Zerwane rozmowy. 105 wierszy na inne okazje ”. Pretekst: 20-lecie pracy twórczej. Jest więc świetna okazja, by sprawdzić, co też we współczesnej polskiej poezji słychać. A przecież i ostatniego literackiego Nobla mieliśmy poetycko-kobiecego .

Ale to inna kobieta (i też poetka), nie daje mi spokoju ostatnio. – Po prostu na Niego patrz – radziła św. Teresa z Avila, ucząc przy okazji medytacji, adoracji, wiary. Cóż…

Dobrze, że są krzyże

Jest się do czego przybić

Bez nich…

Pustka

W całym życiu

Z nimi…

Ciężej

Lecz szlachetniej



(…)



Dobrze, że są krzyże

Najkrótsza droga

Do zjednoczenia się z miłością

- pisał przed laty ks. Damian Kominek. I tą poetycką myślą, zakończmy dzisiejszy felieton. Choć dla spragnionych multimedialnych wrażeń jest jeszcze bonusik: rozmowa o „Zerwanych rozmowach”, poezji współczesnej i nie tylko. Video poniżej: