Założyciel Rycerzy Kolumba beatyfikowany  

31 października w katedrze św. Józefa w Hartford odbyła się uroczysta msza św., w czasie której ordynariusz diecezji Newark odczytał dekret papieża Franciszka włączający Założyciela Rycerzy Kolumba w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Jego liturgiczne wspomnienie Kościół będzie obchodził 13 sierpnia.

Beatyfikacja zwieńczyła wieloletnią pracę Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz Rycerzy Kolumba i diecezji Hartford – postulatorów procesu beatyfikacyjnego rozpoczętego w 1997 roku. W maju 2020 roku papież Franciszek podpisał dekret uznający cud za wstawiennictwem amerykańskiego kapłana żyjącego w drugiej połowie XIX wieku.

Mszę św. beatyfikacyjną koncelebrował abp Mieczysław Mokrzycki, który uczestniczył w uroczystości w imieniu Rycerzy Kolumba z Polski i Ukrainy. „Ta beatyfikacja jeszcze bardziej przybliży całemu Kościołowi postać ks. McGivneya. I poprzez jego orędownictwo wielu ludzi będzie mogło się modlić i uzyskiwać to, co w sercu swoim noszą i o co proszą” – podkreślił metropolita lwowski, również Rycerz Kolumba.

Postulatorzy procesu podkreślają, że nowy błogosławiony może być przede wszystkim patronem wszystkich duszpasterzy zatroskanych o los swoich wiernych. Kard. Tobin zaznaczył to również w swojej homilii. „Papież Franciszek naucza, że parafia zachowuje swoje znaczenie jako narzędzie Ewangelii, jeżeli utrzymuje kontakt z rodzinami i z życiem ludu. Życie błogosławionego ks. McGivneya jest ilustracją tego niezwykle bliskiego kontaktu kapłana z rodzinami i życiem swoich parafian” – powiedział i podkreślił, że „parafia ks. Michaela nigdy nie ograniczała się do nazwisk wpisanych w parafialnych księgach. Nie obce mu były więzienia i szpitale”. „Był budowniczym mostów i stronił od murów” – zaznaczył przedstawiciel Ojca Świętego.

„Chociaż ks. McGivney był doskonałym uczniem, zanim jeszcze otworzył książkę do teologii, pracował w fabryce, gdzie na własne oczy zobaczył trudności, z jakimi mierzyli się jego współpracownicy. Jako duszpasterz mógł zatem pachnieć owcami” – podkreślał kard. Tobin.

„Wierzymy, że zrządzeniem Opatrzności jest fakt, iż beatyfikacja ks. McGivneya przypadła na ten sam miesiąc, w którym Ojciec Święty ogłosił swoją wspaniałą encyklikę o braterstwie i przyjaźni społecznej, Fratelli Tutti” – powiedział na zakończenie uroczystości Carl Anderson, Najwyższy Rycerz. „Papież pisze w niej, że każdego dnia stajemy przed wyborem: czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami. Wiemy, jaką decyzję podjął błogosławiony Michael McGivney i wiemy, jaką decyzję podjęły miliony Braci Rycerzy, idąc za jego przykładem” – podkreślał przywódca międzynarodowej wspólnoty.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony członków. W Polsce obecni są od 15 lat i liczą ponad 6 tysięcy członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji. Ich krajowym duszpasterzem, Kapelanem Stanowym jest Metropolita Częstochowski, abp Wacław Depo.

