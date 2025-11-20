info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Rekolekcje biskupów na Jasnej Górze
Rekolekcje biskupów na Jasnej Górze

Rekolekcje biskupów na Jasnej Górze  
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Pod hasłem „Być prorokiem nadziei” w dniach 19-22 listopada odbywają się na Jasnej Górze doroczne rekolekcje biskupów. Prowadzi je ks. dr Jan Jędraszek SAC, filozof, rekolekcjonista i spowiednik z Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Otwocku.

„Nie zapomnijcie modlić się za nas, w te dni naszych rekolekcji, abyśmy wyjechali z Jasnej Góry jako prawdziwi i odważni prorocy nadziei" – prosił podczas Apelu Jasnogórskiego w środę, 19 listopada, abp Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. „Nie zapomnijcie modlić się za nas każdego dnia, bo dobrze wiecie, jak bardzo ludziom potrzeba pasterzy na wzór Jezusa – dobrego Pasterza, bo dobrze wiecie, że nic tak bardzo nie zmienia ludzkiego serca, również serca pasterzy, jak modlitwa – wytrwała i pełna miłości" – wskazał.

Nauki rekolekcyjne będą oparte na fragmentach Księgi Jeremiasza, ukazujących wierność Bogu w czasie próby. „Chcemy, aby Jeremiasz uczył nas, jak nie poddawać się zniechęceniu, ale ufać, że dobro zwycięży zło […]. Pragniemy, by i nam pozwolił być prorokami nadziei w naszych czasach” – zaznaczył ks. Jędraszek. 

Tematy kolejnych konferencji to: „Glina w ręku garncarza – stwórczy plan Boga”, „Stłuczone naczynie – ostrzeżenie przed gniewem Bożym”, „Prorok – gorliwy sługa Słowa”, „Prorok cierpiący – zapowiedź Męki Jezusa” oraz „Prorok – posłaniec nadziei”.

Biskupi rozpoczęli rekolekcje w środę, 19 listopada, wieczorem, w kaplicy Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, gdzie wysłuchali pierwszej nauki. Każdego dnia będą celebrować poranną Eucharystię z Jutrznią, odmawiać wspólnie brewiarz, adorować Najświętszy Sakrament oraz uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. W piątek biskupi będą mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Natomiast w ostatnim dniu rekolekcji, w sobotę, 22 listopada, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych biskupów. Będzie jej przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Po zakończeniu rekolekcji odbędzie się krótkie, 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, poświęcone kwestiom proceduralnym oraz bieżącym sprawom Kościoła. Ze względu na jego wyłącznie formalny charakter nie przewiduje się komunikatu po obradach ani spotkania z dziennikarzami.

***

Tegoroczny rekolekcjonista biskupów, ks. dr Jan Jędraszek SAC, urodził się 11 sierpnia 1965 r. w Ciepielowie (diecezja radomska). 29 września 1986 r. złożył pierwszą profesję zakonną w Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1991 r. 

Po roku pracy duszpasterskiej rozpoczął studia filozoficzne na KUL, a następnie doktoranckie, w ramach których kształcił się na l’Institut Catholique w Paryżu i pracował na KUL-u jako asystent. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii klasycznej. Przez 18 lat wykładał filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, a w latach 2005–2008 był radcą prowincjalnym w Zarządzie Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie.

Prowadził rekolekcje i misje w pallotyńskich domach rekolekcyjnych (m.in. przez wiele lat w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie), a także rekolekcje dla kapłanów, sióstr zakonnych i seminarzystów. Od 2020 r. mieszka i posługuje w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku jako kaznodzieja, spowiednik oraz duszpasterz odpowiedzialny za Krąg Biblijny.

BP KEP |

dodane 20.11.2025 12:09

TAGI| JASNA GÓRA, KEP

