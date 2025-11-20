info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Alfy, zetki i kasa w Kościele. Zakonnice i zakonnicy szkolą się na forum w Kokotku
rss newsletter facebook twitter

Alfy, zetki i kasa w Kościele. Zakonnice i zakonnicy szkolą się na forum w Kokotku

Alfy, zetki i kasa w Kościele. Zakonnice i zakonnicy szkolą się na forum w Kokotku  
Niniwa

Siostry zakonne i zakonnicy z wielu zgromadzeń i charyzmatów - o czym świadczy mnogość kolorów ich habitów - spotkali się w Kokotku na forum duszpasterstwa młodzieży i powołań, żeby szkolić się i wymieniać doświadczeniami z pracy z młodzieżą w Kościele.

Jak nie być obcokrajowcem w krainie nastolatków, charakterystyka pokolenia Z i Alfa, co działa i co nie działa w twoim duszpasterstwie, jak i skąd pozyskiwać fundusze na projekty duszpasterskie dla młodych – to niektóre z tematów, jakie były poruszane na zakończonym właśnie 6. Zakonnym Forum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań, które od poniedziałku odbywało się w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku. Przez cztery dni brało w nim udział ponad 60 sióstr zakonnych, zakonników i osób życia konsekrowanego z kilkunastu zakonów i zgromadzeń.

Niektórzy – jak pochodząca z Ukrainy s. Olga, nazaretanka – przyjechali na forum po raz pierwszy, żeby posłuchać, kto, co i jak robi w pracy duszpasterskiej z młodymi, a przy okazji nauczyć się czegoś nowego. Inni z kolei – jak s. Joanna, albertynka z Krakowa – po raz kolejny wraca do Kokotka, ostatnio była tu z młodzieżą na Festiwalu Życia w lipcu. – Jestem szczęśliwa, że tym razem mogłam spać w murach ośrodka, a nie pod namiotem – śmieje się.

Różnice pokoleniowe i Kościół różnych prędkości – ściana czy wspólna droga?

Forum – organizowane co roku jesienią w Kokotku – to okazja do zdobycia konkretnej wiedzy oraz wymiany bezcennych doświadczeń przez odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży oraz powołania w różnych zgromadzeniach. Jednocześnie wielu uczestników czeka na ten czas, by po prostu spotkać się, porozmawiać i odpocząć w zakonnym gronie.

– Bardzo ubogaciły mnie warsztaty, bo z jednej strony pokazały różnice między pokoleniem młodych, które ma masę talentów i darów do wykorzystania, a z drugiej – to, co my jako starsi mamy do zaoferowania. Bo to nie jest tak, że przy wszystkich obecnych zmianach w świecie i rozwoju techniki nie możemy dać nic od siebie – mówi s. Alicja, apostolinka ze Skierniewic. – Tymczasem wychodzę stąd z przekonaniem, że mamy wielkie dziedzictwo do przekazania, a to co nas łączy, to miłość, prawda, szczerość, wartości… Każdy tego pragnie i możemy się w tym pięknie uzupełniać – przekonuje.

W środę uczestników spotkania odwiedził bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Zwrócił uwagę na problem „Kościoła różnych prędkości”.

– Na to zwracają uwagę zwłaszcza młodzi bardzo zaangażowani i odpowiedzialni za duszpasterstwo młodych: „Nie zapomninajcie o nas!”. Bo czasami próbujemy zejść do tych, którzy są wypłukani z wiary i niejako „zaniżamy” cały proces ewangelizacji, zapominając o animatorach i liderach naszych wspólnot. Dlatego musimy mieć adekwatne programy i propozycje dla młodych znajdujących się na różnych poziomach swojej wiary i zaangażowania w życie Kościoła – zauważył bp Suchodolski.

Przygotowania do ŚDM – nawet 4 tysiące Polaków poleci do Seulu

Zakonne forum to każdorazowo również przestrzeń do podsumowania stanu przygotowań do różnych wydarzeń religijnych dla młodych w Polsce i nie tylko – Ogólnopolskiego Spotkania Młodych LEDNICA 2000 (6 czerwca 2026), Festiwalu Życia w Kokotku (6–12 lipca 2026) czy Światowych Dni Młodzieży w Korei (3–8 sierpnia 2027).

– Jesteśmy już w pełnym biegu, jeśli chodzi o przygotowania do tego wydarzenia. W Seulu spodziewamy się 4 tysięcy młodych ludzi z Polski. Cieszymy się z tego, bo jest to naprawdę bardzo imponująca liczba – mówi ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

– Przy okazji uczestniczymy w różnych wydarzeniach w Polsce, promując Światowe Dni Młodzieży i pokazując, jak ważne są one zarówno z duszpasterskiego punktu widzenia, jak i dla każdego, kto w nich uczestniczy, pozostawiając bowiem niezapomniane doświadczenie wspólnoty Kościoła – relacjonuje ks. Koprianiuk.

NINIWA – jedno duszpasterstwo, wiele inicjatyw

Zakonne Forum Duszpasterstwa Młodzieży to jedna z wielu inicjatyw NINIWY – duszpasterstwa młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Centrum jego działalności jest ośrodek w Kokotku, gdzie organizowane są rekolekcje i spotkania dla młodych ludzi. Tutaj też odbywa się Festiwal Życia – największy plenerowy festiwal chrześcijański dla młodzieży w Polsce, będący połączeniem nietypowej formy rekolekcji z wakacyjną rozrywką. Co roku na początku lipca wydarzenie gromadzi kilka tysięcy osób z całego kraju i zagranicy na koncertach, konferencjach czy widowiskowym biegu terenowym, a także na Mszach, adoracji czy muzycznym wieczorze uwielbienia.

Festiwal Życia Festiwal Życia - kraina nieoczekiwanych zdarzeń?

Ale inicjatywy duszpasterstwa wykraczają daleko poza Kokotek. Przez lata wizytówką organizacji stały się spektakularne zagraniczne wyprawy rowerowe NINIWA Team. W trakcie kilkunastu ekspedycji rowerzyści – bez wsparcia samochodu technicznego i bez planowanych noclegów – objechali całą Europę, zahaczyli o Afrykę, a nawet dotarli do tak odległych miejsc jak Syberia, Ziemia Święta czy Azerbejdżan. Z czasem do wyjazdów rowerowych dołączyły górskie wyprawy piesze.
Więcej informacji o inicjatywach NINIWY znajdziesz na stronie www.niniwa.pl oraz w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie i TikToku.

«« | « | 1 | » | »»

Niniwa

GOSC.PL |

dodane 20.11.2025 13:09

TAGI| OBLACKIE CENTRUM MŁODZIEŻY NINIWA, DUSZPASTERSTWO MŁODYCH, DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY, NINIWA, NINIWA KOKOTEK, NINIWA LUBLINIEC, NINIWA OBLACI

PRZECZYTAJ TAKŻE
6. Zakonne Forum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań (zaproszenie) | Kościół w trampkach i błocie. Zapowiedź Festiwalu Życia w Kokotku | Młodzieżowe rekolekcje z Tolkienem i Lewisem - wejdź do magicznych światów Narnii i Śródziemia! | Wyprawa NINIWA Team u celu. Rowerzyści dotarli do Baku | Ruszyły zapisy na Festiwal Życia 2024 | Zakończył się Festiwal Życia w Kokotku | Biblijne przesłanie „Władcy Pierścieni”? Odkryj je na rekolekcjach w NINIWIE! | Kokotek. NINIWA daje schronienie dla 130 uchodźców z Ukrainy | NINIWA Team znowu w drodze. Ale jednak nie do Ameryki | Ośrodek kwarantanny i Msza pod balkonami. Jak NINIWA w Kokotku działa w dobie pandemii?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 