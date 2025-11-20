Siostry zakonne i zakonnicy z wielu zgromadzeń i charyzmatów - o czym świadczy mnogość kolorów ich habitów - spotkali się w Kokotku na forum duszpasterstwa młodzieży i powołań, żeby szkolić się i wymieniać doświadczeniami z pracy z młodzieżą w Kościele.

Jak nie być obcokrajowcem w krainie nastolatków, charakterystyka pokolenia Z i Alfa, co działa i co nie działa w twoim duszpasterstwie, jak i skąd pozyskiwać fundusze na projekty duszpasterskie dla młodych – to niektóre z tematów, jakie były poruszane na zakończonym właśnie 6. Zakonnym Forum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań, które od poniedziałku odbywało się w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku. Przez cztery dni brało w nim udział ponad 60 sióstr zakonnych, zakonników i osób życia konsekrowanego z kilkunastu zakonów i zgromadzeń.

Niektórzy – jak pochodząca z Ukrainy s. Olga, nazaretanka – przyjechali na forum po raz pierwszy, żeby posłuchać, kto, co i jak robi w pracy duszpasterskiej z młodymi, a przy okazji nauczyć się czegoś nowego. Inni z kolei – jak s. Joanna, albertynka z Krakowa – po raz kolejny wraca do Kokotka, ostatnio była tu z młodzieżą na Festiwalu Życia w lipcu. – Jestem szczęśliwa, że tym razem mogłam spać w murach ośrodka, a nie pod namiotem – śmieje się.

Różnice pokoleniowe i Kościół różnych prędkości – ściana czy wspólna droga?

Forum – organizowane co roku jesienią w Kokotku – to okazja do zdobycia konkretnej wiedzy oraz wymiany bezcennych doświadczeń przez odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży oraz powołania w różnych zgromadzeniach. Jednocześnie wielu uczestników czeka na ten czas, by po prostu spotkać się, porozmawiać i odpocząć w zakonnym gronie.

– Bardzo ubogaciły mnie warsztaty, bo z jednej strony pokazały różnice między pokoleniem młodych, które ma masę talentów i darów do wykorzystania, a z drugiej – to, co my jako starsi mamy do zaoferowania. Bo to nie jest tak, że przy wszystkich obecnych zmianach w świecie i rozwoju techniki nie możemy dać nic od siebie – mówi s. Alicja, apostolinka ze Skierniewic. – Tymczasem wychodzę stąd z przekonaniem, że mamy wielkie dziedzictwo do przekazania, a to co nas łączy, to miłość, prawda, szczerość, wartości… Każdy tego pragnie i możemy się w tym pięknie uzupełniać – przekonuje.

W środę uczestników spotkania odwiedził bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Zwrócił uwagę na problem „Kościoła różnych prędkości”.

– Na to zwracają uwagę zwłaszcza młodzi bardzo zaangażowani i odpowiedzialni za duszpasterstwo młodych: „Nie zapomninajcie o nas!”. Bo czasami próbujemy zejść do tych, którzy są wypłukani z wiary i niejako „zaniżamy” cały proces ewangelizacji, zapominając o animatorach i liderach naszych wspólnot. Dlatego musimy mieć adekwatne programy i propozycje dla młodych znajdujących się na różnych poziomach swojej wiary i zaangażowania w życie Kościoła – zauważył bp Suchodolski.

Przygotowania do ŚDM – nawet 4 tysiące Polaków poleci do Seulu

Zakonne forum to każdorazowo również przestrzeń do podsumowania stanu przygotowań do różnych wydarzeń religijnych dla młodych w Polsce i nie tylko – Ogólnopolskiego Spotkania Młodych LEDNICA 2000 (6 czerwca 2026), Festiwalu Życia w Kokotku (6–12 lipca 2026) czy Światowych Dni Młodzieży w Korei (3–8 sierpnia 2027).

– Jesteśmy już w pełnym biegu, jeśli chodzi o przygotowania do tego wydarzenia. W Seulu spodziewamy się 4 tysięcy młodych ludzi z Polski. Cieszymy się z tego, bo jest to naprawdę bardzo imponująca liczba – mówi ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

– Przy okazji uczestniczymy w różnych wydarzeniach w Polsce, promując Światowe Dni Młodzieży i pokazując, jak ważne są one zarówno z duszpasterskiego punktu widzenia, jak i dla każdego, kto w nich uczestniczy, pozostawiając bowiem niezapomniane doświadczenie wspólnoty Kościoła – relacjonuje ks. Koprianiuk.

NINIWA – jedno duszpasterstwo, wiele inicjatyw

Zakonne Forum Duszpasterstwa Młodzieży to jedna z wielu inicjatyw NINIWY – duszpasterstwa młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Centrum jego działalności jest ośrodek w Kokotku, gdzie organizowane są rekolekcje i spotkania dla młodych ludzi. Tutaj też odbywa się Festiwal Życia – największy plenerowy festiwal chrześcijański dla młodzieży w Polsce, będący połączeniem nietypowej formy rekolekcji z wakacyjną rozrywką. Co roku na początku lipca wydarzenie gromadzi kilka tysięcy osób z całego kraju i zagranicy na koncertach, konferencjach czy widowiskowym biegu terenowym, a także na Mszach, adoracji czy muzycznym wieczorze uwielbienia.

Festiwal Życia Festiwal Życia - kraina nieoczekiwanych zdarzeń?



Ale inicjatywy duszpasterstwa wykraczają daleko poza Kokotek. Przez lata wizytówką organizacji stały się spektakularne zagraniczne wyprawy rowerowe NINIWA Team. W trakcie kilkunastu ekspedycji rowerzyści – bez wsparcia samochodu technicznego i bez planowanych noclegów – objechali całą Europę, zahaczyli o Afrykę, a nawet dotarli do tak odległych miejsc jak Syberia, Ziemia Święta czy Azerbejdżan. Z czasem do wyjazdów rowerowych dołączyły górskie wyprawy piesze.

Więcej informacji o inicjatywach NINIWY znajdziesz na stronie www.niniwa.pl oraz w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie i TikToku.