Znamy rywali Polski w barażach
Znamy rywali Polski w barażach

Znamy rywali Polski w barażach  
PAP/EPA/CLAUDIO THOMA Przewodniczący FIFA Gianni Infantino

Albania będzie rywalem reprezentacji Polski w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. W przypadku zwycięstwa biało-czerwoni w decydującym spotkaniu zmierzą się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

- Nie możemy narzekać na losowanie. Jesteśmy faworytem w pierwszym spotkaniu i na własnym stadionie powinniśmy to wykorzystać,. Jest duża szansa, że te baraże ułożą się po naszej myśli - powiedział na antenie TVP Sport Urban, obecny na losowaniu w Zurychu.

Rozgrywanie ewentualnego finału na wyjeździe traktował jako sprawę drugorzędną.

- Grać obydwa spotkania u siebie, to byłoby chyba trochę za dużo szczęścia. W barażowym meczu finałowym, jeśli chcemy być na mistrzostwach świata, trzeba sobie poradzić - z takiego założenia wychodzę - skomentował.

Ścieżki barażowe w strefie UEFA:

ścieżka A
---------
półfinały
Włochy - Irlandia Północna
Walia - Bośnia i Hercegowina
finał
Walia/Bośnia i Hercegowina - Włochy/Irlandia Północna 

ścieżka B
---------
półfinały
Ukraina - Szwecja
Polska - Albania
finał
Ukraina/Szwecja - Polska/Albania

ścieżka C
---------
półfinały
Turcja - Rumunia
Słowacja - Kosowo
finał
Słowacja/Kosowo - Turcja/Rumunia

ścieżka D
---------
Dania - Macedonia Północna
Czechy - Irlandia
finał
Czechy/Irlandia – Dania/Macedonia Północna

Losowanie odbyło się w czwartek w siedzibie FIFA w Zurychu.

Półfinały baraży zaplanowano na 26 marca, biało-czerwoni jako wyżej rozstawiony zespół zagra na własnym terenie. Finały czterech ścieżek zaplanowano na 31 marca 2026.

PAP |

dodane 20.11.2025 13:47

TAGI| BARAŻE, BARAŻE O AWANS DO MISTRZOSTW ŚWIATA

