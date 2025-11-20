Znamy rywali Polski w barażach  

Albania będzie rywalem reprezentacji Polski w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. W przypadku zwycięstwa biało-czerwoni w decydującym spotkaniu zmierzą się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.
- Nie możemy narzekać na losowanie. Jesteśmy faworytem w pierwszym spotkaniu i na własnym stadionie powinniśmy to wykorzystać,. Jest duża szansa, że te baraże ułożą się po naszej myśli - powiedział na antenie TVP Sport Urban, obecny na losowaniu w Zurychu.
Rozgrywanie ewentualnego finału na wyjeździe traktował jako sprawę drugorzędną.
- Grać obydwa spotkania u siebie, to byłoby chyba trochę za dużo szczęścia. W barażowym meczu finałowym, jeśli chcemy być na mistrzostwach świata, trzeba sobie poradzić - z takiego założenia wychodzę - skomentował.
Ścieżki barażowe w strefie UEFA:
ścieżka A
---------
półfinały
Włochy - Irlandia Północna
Walia - Bośnia i Hercegowina
finał
Walia/Bośnia i Hercegowina - Włochy/Irlandia Północna
ścieżka B
---------
półfinały
Ukraina - Szwecja
Polska - Albania
finał
Ukraina/Szwecja - Polska/Albania
ścieżka C
---------
półfinały
Turcja - Rumunia
Słowacja - Kosowo
finał
Słowacja/Kosowo - Turcja/Rumunia
ścieżka D
---------
Dania - Macedonia Północna
Czechy - Irlandia
finał
Czechy/Irlandia – Dania/Macedonia Północna
Losowanie odbyło się w czwartek w siedzibie FIFA w Zurychu.
Półfinały baraży zaplanowano na 26 marca, biało-czerwoni jako wyżej rozstawiony zespół zagra na własnym terenie. Finały czterech ścieżek zaplanowano na 31 marca 2026.
