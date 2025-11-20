Znamy rywali Polski w barażach  

Albania będzie rywalem reprezentacji Polski w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. W przypadku zwycięstwa biało-czerwoni w decydującym spotkaniu zmierzą się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

- Nie możemy narzekać na losowanie. Jesteśmy faworytem w pierwszym spotkaniu i na własnym stadionie powinniśmy to wykorzystać,. Jest duża szansa, że te baraże ułożą się po naszej myśli - powiedział na antenie TVP Sport Urban, obecny na losowaniu w Zurychu.

Rozgrywanie ewentualnego finału na wyjeździe traktował jako sprawę drugorzędną.

- Grać obydwa spotkania u siebie, to byłoby chyba trochę za dużo szczęścia. W barażowym meczu finałowym, jeśli chcemy być na mistrzostwach świata, trzeba sobie poradzić - z takiego założenia wychodzę - skomentował.

Ścieżki barażowe w strefie UEFA:

ścieżka A

---------

półfinały

Włochy - Irlandia Północna

Walia - Bośnia i Hercegowina

finał

Walia/Bośnia i Hercegowina - Włochy/Irlandia Północna

ścieżka B

---------

półfinały

Ukraina - Szwecja

Polska - Albania

finał

Ukraina/Szwecja - Polska/Albania

ścieżka C

---------

półfinały

Turcja - Rumunia

Słowacja - Kosowo

finał

Słowacja/Kosowo - Turcja/Rumunia

ścieżka D

---------

Dania - Macedonia Północna

Czechy - Irlandia

finał

Czechy/Irlandia – Dania/Macedonia Północna

Losowanie odbyło się w czwartek w siedzibie FIFA w Zurychu.

Półfinały baraży zaplanowano na 26 marca, biało-czerwoni jako wyżej rozstawiony zespół zagra na własnym terenie. Finały czterech ścieżek zaplanowano na 31 marca 2026.