Aplikacja i MMS dla chorych  

Z inicjatywy bp. Tadeusza Lityńskiego powstała specjalna aplikacja na smartfona - "Bliżej chorych". Znajdziemy w niej m.in. modlitwy przed i po operacji, a także kontakty do wszystkich kapelanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej posługujących w szpitalach.

W aplikacji i na stronie internetowej diecezjalnego duszpasterstwa zdrowia znalazł się także obrazek graficzny z napisem: "Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2021 r. Jestem z Tobą. Modlę się za Ciebie". - Poprzez wysłanie w formie MMS-a zaprezentowanej treści wyraźmy słowa wsparcia, otuchy i modlitwy dla osób, które przebywają w szpitalach, hospicjach, domach opieki, także w izolacjach z powodu koronawirusa – zaapelował ks. Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia.

- Bardzo zachęcam do włączenia się w tę akcję, by dotrzeć do jak największej liczby osób chorych. Niech właśnie ta forma będzie wyrazem naszej pamięci w dniu dzisiejszym o chorych - dodał.

Grafika do przesłania chorym:

Kod do pobrania aplikacji: