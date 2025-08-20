Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój  

Papież prosi, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie.
Oto pełna treść wypowiedzi Leona XIV:
W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryja jest Matką wierzących tutaj, na ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju.
Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych.
Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju.
"USA mogą jedynie pomóc jeśi to będzie konieczne"
"Znając historię, można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością"
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu