Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój
Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój  
PAP/EPA/VATICAN MEDIA

Papież prosi, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie.

Oto pełna treść wypowiedzi Leona XIV:

W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryja jest Matką wierzących tutaj, na ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju.

Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych.

Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju.

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

KAI DODANE 20.08.2025

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

więcej »

ks. Paweł Rytel-Andrianik

VATICANNEWS.VA |

dodane 20.08.2025 15:27

TAGI| LEON XIV, MODLITWA O POKÓJ, PAPIEŻ, POKÓJ

