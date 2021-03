Wiralowy taniec redemtorystek z Irlandii

Redemptorist Communications Jerusalema Redemptoristines and Redemptorists



"To nie chwyt reklamowy, to modlitwa" - mówi jedna z sióstr. Redemptorystki, które nagrały swój taniec w ramach pandemicznego challengu, mówią, że chciały także pocieszyć ludzi w czasie lockdownu.

Do tańca posłużył im popularny utwór pt. "Jerusalema" dwóch twórców z RPA: producenta o pseudonimie Master KG i wokalisty Nomcebo.

Podobny pomysł miały w zeszłym roku mniszki karmelitanki z klasztoru w Krakowie na Wesołej. Jak pisały, chodził im o to, by trafić do cierpiących, chorych i smutnych. Miał to być także wyraz ich czuwania i modlitwy w czasie pandemii za wszystkich, którzy tego potrzebują.