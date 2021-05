W Eucharystii uczestniczyli ich najbliżsi, proboszczowie parafii, z których pochodzą neoprezbiterzy, oraz kapłani archidiecezji katowickiej. Koncelebrowali ją m.in. biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej Grzegorz Olszowski, Marek Szkudło i Adam Wodarczyk.

Arcybiskup Wiktor Skworc nawiązał do historii Apollosa, przywoływanej w czytaniu z Dziejów Apostolskich. – I was jak Apollosa Duch Chrystusa wezwał do głoszenia Ewangelii. Waszym zadaniem będzie wspomaganie następców apostołów – biskupów w misji głoszenia Dobrej Nowiny. Już za chwilę w modlitwie konsekracyjnej usłyszycie słowa wypowiadane przez biskupa ustanawiającego prezbiterów: „Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi, przekazanej nam przez apostołów” – mówił metropolita katowicki.

Lekarstwo z apteki

Nawiązał również do znaczenia Mszy św. i ofiary składanej w jej trakcie. – Święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła wyraźnie podkreślił, że wobec różnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, z którymi przychodzi konfrontować się kapłanom, Eucharystia jest nieocenionym darem: „Kapłan jest w stanie przezwyciężyć wszelkie rozpraszające napięcia, pojawiające się w ciągu dnia, znajdując w Ofierze Eucharystycznej prawdziwe centrum swojego życia i posługi oraz duchową moc potrzebną do stawienia czoła różnorakim zadaniom pasterskim. Jego dni staną się wtedy prawdziwie eucharystyczne”. Niech wasze dni od dnia święceń aż do ostatniego będą eucharystyczne. Niech Eucharystia, zwana też po grecku „apteka”, będzie dla was lekarstwem na wszelkie duchowe i fizyczne słabości, zagrażające wierności słowu danemu dzisiaj Bogu i Kościołowi – zwrócił się do neoprezbiterów metropolita.

Na kolejnej stronie m.in. opinia rektora WŚSD o neoprezbiterach.