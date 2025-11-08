info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję
Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję  
AUTOR / CC 3.0 Budynek parlamentu w Lilongwe

Malawi poszukuje dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję, która obiecała im pracę w hotelach, a w rzeczywistości zmusiła do produkcji dronów kamikadze, którymi atakuje Ukrainę.

Sprawą zainteresował się malawijski parlament i Human Rights Watch (HRW), organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka. Jej afrykański przedstawiciel Idriss Ali Nassah potwierdził w rozmowie z "Nyasa Times", że weryfikowane są właśnie informacje o kilkunastu Malawijkach zrekrutowanych w ramach rosyjskiego tzw. programu Alabuga Start, który obiecywał możliwość pracy i nauki, ale obecnie jest badany pod kątem handlu ludźmi i zmuszania ich do pracy przymusowej przy produkcji dronów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w miasteczku Jełabuga w Tatarstanie.

W Malawi skandal związany z fałszywymi obietnicami składanymi młodym dziewczynom przez rosyjskich rekruterów wybuchł w październiku, gdy ambasador tego kraju w Rosji Joseph Mpinganjira poinformował media, że Rosjanie oficjalnie przynieśli do jego biura wnioski rekrutacyjne związane z projektem Alabuga, oczekując, że "nada bieg sprawie".

Śledztwa związane z werbunkiem w ramach tego projektu prowadzone są już m.in. w Botswanie i Republice Południowej Afryki.

Według rosyjskiego portalu śledczego Protokol, Rosja do produkcji dronów zrekrutowała od 2022 r. około 350 kobiet z 40 krajów - z planami zwiększenia tej liczby do 8,5 tys. Są wśród nich dziewczęta z Malawi, Botswany, Kenii, Ugandy, Nigerii, Rwandy, Sudanu Południowego, RPA, Tanzanii, Zambii i Zimbabwe.

Ukraiński wywiad (HUR) oszacował, że zakład w Tatarstanie produkuje około 300 dronów Shahed 136 dziennie, a w ubiegłym roku z jego taśm zjechało ponad 6 tys. dronów bojowych oraz tysiące dronów wabików.

W analizie z 2024 r. Instytut Roberta Lansinga (RLI) stwierdził, że Rosja wykorzystuje "nie tylko zasoby naturalne Afryki, ale także jej mieszkańców - ofiary kryzysów gospodarczych - poprzez oszustwo i ograniczenia wolności".

Brak reakcji ze strony zaangażowanych rządów krajów afrykańskich jest uderzający - wynika z raportu, który określił wysiłki rekrutacyjne Rosji jako handel ludźmi.

Tadeusz Brzozowski (PAP)

tebe/ mal/

PAP |

dodane 08.11.2025 15:21

TAGI| AFRYKA, MALAWI, OBRONNOŚĆ, PAP, PRZEMYSŁ, ROSJA, UKRAINA, UZBROJENIE, WOJNA, WOJSKO

