Podziel się wartościowymi przedmiotami z osobami z całej Polski!  

„Współczesna mania posiadania doprowadziła do tego, że tracimy z oczu to, co jest naprawdę istotne w naszym życiu, że stajemy się głusi nie tylko na potrzeby otaczających nas ludzi, ale także nas samych. Dlatego powstał projekt „Podzielnia on-line”. Chcielibyśmy, żeby była swoistego rodzaju sygnałem „zatrzymaj się, rozejrzyj się dookoła siebie i oczyść swoją przestrzeń, by dostrzec i usłyszeć to, co jest Twoją prawdziwą potrzebą, co naprawdę daje Ci szczęście” – mówi br. Cordian Szwarc OFM, animator krajowy Caritas Laudato si.

Jak zauważają animatorzy Laudato si, założenie podzielni jest takie, że „zamiast wyrzucać niepotrzebne nam już książki, ubrania czy sprzęty, powiększając tym górę śmieci, można je wystawić w podzielni on-line z zamiarem sprzedaży, wymiany bądź oddania”.

„Dzięki temu ktoś nie tylko zaoszczędzi i skorzysta z wystawionych przedmiotów, ale również uniknie generowania kolejnych śmieci, które pojawią się przy kupowaniu nowych produktów: opakowania, folia i inne zabezpieczenia produktu produkowane często z plastiku lub innych szkodliwych dla środowiska materiałów. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla nas samych, bo oczyszczając swoją przestrzeń, będzie nam łatwiej skupić się na tym, co ważne dla nas i usłyszeć nasz wewnętrzny głos” – przekonują animatorzy Laudato si, promując ideę tworzenia podzielni w miejscach zamieszkania, nauki czy zaangażowania we wspólnotach religijnych.

Postacią, która będzie towarzyszyła młodym podczas dzisiejszego wydarzenia organizowanego na Polach Lednickich, będzie św. Jan Chrzciciel.

„Jan Chrzciciel stanowi dla nas pewien wzór postępowania do odbudowania relacji z tym, co w jego życiu było ważne i do tego będziemy zachęcać innych. Zaprosimy wszystkich, by w swoich domach doświadczyli pustyni, pozbyli się wszystkiego co zbędne i niepotrzebne. Te przedmioty jednak nie muszą trafić do kosza – mogą być darem dla innych, wynikać z chęci dzielenia się i ubogacenia drugiego człowieka” – mówi Dominika Chylewska, specjalista ds. komunikacji projektu Caritas Laudato si.

Podkreśla, że „podzielnia jest fizycznie i namacalnie realizacją programu tegorocznego spotkania lednickiego”.

Na Polach Lednickich stanie mobilna ambasada Laudato si. Monika Czajka, animatorka Caritas Laudato si, zaprezentuje na Facebooku ideę „Podzielni on-line” i wyjaśni zasady jej działania. Na Facebooku działa już taka podzielnia, a wkrótce mają pojawić się pierwsze przedmioty na wymianę, sprzedaż lub przekazanie.

Organizatorzy zapowiedzieli też wykłady i warsztaty nt. ekologii.

Idea projektu Caritas Laudato si powstała w odpowiedzi na encyklikę papieża Franciszka pod tym samym tytułem. Papież przekonuje w niej, że wszyscy mamy wpływ na trwający obecnie kryzys ekologiczny oraz że powinniśmy podjąć wspólne działania mogące to zmienić.

Projekt Caritas Laudato si w Polsce jest realizowany już od dwóch lat. W tym czasie powstało ok. 300 lokalnych projektów ekologicznych przy parafialnych szkołach i w centrach wolontariatu. Mobilna ambasada odwiedziła kilkadziesiąt miejsc i wydarzeń, by prowadzić warsztaty edukacyjne na temat ekologii oraz inspirować do podejmowania pozytywnych ekozmian.