Kukiz: Jeśli ustawa antykorupcyjna zyska poparcie w Sejmie  

Na przełomie maja i czerwca Kukiz'15 i PiS podpisały umowę o współpracy programowej. Pierwszym efektem porozumienia było wpłynięcie do Sejmu - w pierwszych dniach czerwca - projektu tzw. ustawy antykorupcyjnej, czyli nowelizacji m.in. Kodeksu karnego. Pod projektem podpisali się posłowie Kukiz'15 oraz PiS i koła Polskie Sprawy.

Jak wynika z porządku obrad Sejmu, który zbiera się w dniach 23-24 czerwca, na tym posiedzeniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu. Ponadto Sejm ma się zająć także wnioskami Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego w związku z nieprawidłowościami wskazanymi przez NIK, a także zawiadomieniami do prokuratury w związku z organizacją w 2020 r. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

Kukiz powiedział PAP, że cieszy go, iż tak szybko posłowie zajmą się rozwiązaniami, które od tak dawna postuluje jego ugrupowanie. Pytany, czy jeśli projekt ustawy antykorupcyjnej na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie skierowany do drugiego czytania, posłowie jego koła zagłosują przeciw wotum nieufności wobec ministrów, odpowiedział: "Taka jest umowa - najpierw PiS głosuje za naszym projektem, potem my sprawy osobowe".

"Możemy zagłosować przeciw odwołaniom, przeciw wotum nieufności, ale później przed głosowaniem bloku ustaw z Polskiego Ładu, ustawa antykorupcyjna musi być uchwalona - inaczej my za tym blokiem nie zagłosujemy" - powiedział Kukiz. Przyznał zarazem, że trudno byłoby mu zagłosować przeciw podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co było jednym z jego postulatów od dawna, a co znalazło się w Polskim Ładzie proponowanym przez PiS.

Proponowane w projekcie ustawy antykorupcyjnej rozwiązania nowelizują szereg ustaw, m.in. Kodeks karny, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę o partiach politycznych oraz ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Głównym celem projektu jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.