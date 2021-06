Do tej pory w kraju wykonano około 49 milionów szczepień. Ponad połowa ludności jest po pierwszej dawce.

Przeczytaj: Czym nas szczepią przeciw COVID-19?

Minister zdrowia Roberto Speranza poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch dni zaszczepiono ponad 590 tysięcy osób. "To nadzwyczajny rezultat" - podkreślił.

Speranza dodał, że należy nalegać na to, by ludzie się szczepili. "To jedyna wielka broń, jaką mamy, by zamknąć ten trudny okres i rozpocząć nową fazę. To akt, jaki każdy robi dla siebie i dla swojej społeczności" - stwierdził minister zdrowia.

Przeczytaj też: