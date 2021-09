Protest ratowników: Co czwarta karetka bez obsady  

Niedzielski był pytany w TVN24 - w kontekście protestu ratowników - czy wie, ile karetek w Polsce nie miało w piątek załogi. To są informacje, które w zasadzie codziennie rano na odprawie kierownictwa analizujemy. Dziś ten stan niedysponowania karetkami wynosił mniej więcej 25 proc. Mówię o skali kraju - powiedział szef resortu zdrowia.

To jest bardzo dużo, to jest informacja bardzo niepokojąca, ale również chcę wszystkich państwa zapewnić, że dojazd i bezpieczeństwo karetek jest zapewnione, bo obserwujemy też równolegle jak wyglądają czasy dojazdu zespołów ratownictwa medycznego i one, póki co, się nie zmniejszyły - zapewnił Niedzielski.

Mówił, że są opracowane procedury w przypadku kryzysów. I korzystamy czy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, czy z tzw. karetek pozasystemowych, (...) czy również z obsady, która jest brana chociażby z wojska, czy ze straży pożarnej - wyjaśnił.



Niedzielski mówił, że "jeżeli karetka nie jest możliwa do uruchomienia, to następuje kontakt z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, bo to też jest część systemu ratownictwa medycznego". Więc pod tym względem wygląda to niestandardowo, ale to jest standardowa procedura - uzupełnienie zdolności podstawowych zespołów ratownictwa medycznego - tłumaczył Niedzielski.



Jak przyznał, eskalacja protestu ratowników medycznych jest zagrożeniem, ale zapewnił, że ich ciągłość pracy i bezpieczeństwo jest zapewnione.

Pytany, w jakich karetkach pogotowia będzie jeździło wojsko, odparł: "wojsko to jeszcze jest w dalszej kolejności".



Na uwagę, że wojewoda mazowiecki wystąpił do ministra obrony o oddelegowanie żołnierzy do pracy w karetkach Niedzielski odparł, że wynika to z "przygotowywania się na wszystkie scenariusze, które również zakładają, że te kolejne linie wsparcia będą się być może wyczerpywały i dlatego chcemy być przygotowani nawet na najgorsze (...)".