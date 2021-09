Abp Ryś: W codzienności bardzo łatwo przychodzi nam pomijanie Jezusa  

Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, mówiącego o pragnieniu Heroda by spotkać Jezusa, abp Ryś zwrócił uwagę, że jest to pragnienie bliskie każdemu człowiekowi, którego Pan Bóg nie pozostawia bez odpowiedzi.

– Pragnienie Heroda Pan Jezus wypełnia. W 23 rozdziale [Ewangelii wg św. Łukasza – przyp. KAI] dochodzi do spotkania między nimi, a św. Łukasz przypomina, że Herod od wielu, wielu miesięcy chciał zobaczyć Jezusa. I to oczekiwanie zostaje spełnione. Tyle tylko, że to spotkanie ma miejsce w czasie Jezusowej Męki: Piłat odesłał Jezusa do Heroda – mówił arcybiskup łódzki. Jak podkreślił, to właśnie w tej postaci Chrystus ukazał Herodowi najgłębszą prawdę o Sobie. Tę samą, której powinni poszukiwać wszyscy ludzie, pragnący Go poznać – To istotne pytanie o Boga, objawiającego się w Jezusie, nie jest pytaniem o to, dlaczego czyni wielkie cuda i znaki. Bóg czyni zawsze wielkie cuda i znaki. Istotne pytanie o Boga objawionego w Jezusie jest pytaniem o to, dlaczego Bóg się uniża aż po krzyż? Jeśli chcemy poznać Boga objawionego w Jezusie, musimy patrzeć na Ukrzyżowanego. To jest największa prawda o Bogu, Który jest miłością.

Jak dodał abp Ryś, taki wizerunek Boga, zarówno u Heroda, jak i dla wielu współczesnych osób, jest przedmiotem pogardy lub braku zainteresowania. Zachęcał też, by każdy zadał sobie osobiste pytanie o to, jak realizuje w swoim życiu pragnienie spotkania Jezusa.

– W naszym życiu, tak jak i w życiu Heroda, Jezus przychodzi w pełnej prawdzie wtedy, kiedy staje przed nami głodny, spragniony, bezdomny, nagi, w więzieniu, chory. Podobnie jak Herodowi, bardzo łatwo przychodzi nam pominąć takiego Jezusa i wzgardzić Nim – przestrzegał.

Cotygodniową czwartkową Mszę św. w języku polskim przy grobie św. Jana Pawła II koncelebrowało wraz z abp. Grzegorzem Rysiem ok. 80 księży, w tym kard. Konrad Krajewski, abp Stanisław Gądecki, bp Grzegorz Kaszak i nuncjusz apostolski w Iranie abp Andrzej Józwowicz.