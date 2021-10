Na nagraniu widać, jak olbrzymie zwierzę delikatnie popycha deskę swoją płetwą. Kobiecie udaje się zachować spokój podczas tego niebezpiecznego i niepowtarzalnego spotkania.

Wieloryb na filmie to waleń południowy. Jak nazwa wskazuje, występuje on na półkuli południowej. Mierzy do 18 m długości i waży do 90 ton.