Przewodniczący KEP wziął we wtorek udział w briefingu po spotkaniu z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec bp. Georgem B"tzingiem, które odbyło się we wtorek w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej.

Odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przewodniczący KEP zaznaczył, że w tej kwestii należy występować wspólnie, ponieważ "sprawa dotyczy nie tylko Polski, czy nie tylko Niemiec, ale także Białorusi, Rosji i Ukrainy".

"Mówiliśmy, że to co trzeba zachować przed oczyma, to nie tylko sprawy obrony granic Polski i sprawy obrony granic Unii Europejskiej, ale tak samo sprawy samych migrantów, którzy - oszukani czy nie oszukani - znaleźli się w takim położeniu, którego nikomu nie należałoby życzyć" - ocenił.

Dodał, że należy również pamiętać o ludziach mieszkających niedaleko granicy polsko-białoruskiej, która "też uczestniczy w całym tym dramacie".

Abp Gądecki zaapelował o modlitwę o pokój dla Ukrainy. "Mówiliśmy o tym, że w sytuacji poważnego zagrożenia - nie daj Boże, żeby doszło do wojny - konsekwencje tego będą znaczne, dlatego że zachwieje się też równowaga, która do tej pory istniała między Ukrainą, UE i Rosją. Oprócz tych pracowników ukraińskich, którzy tutaj dobrze się osadzili i uzupełnili nasze braki, może dojść wiele tysięcy uciekinierów" - zastrzegł abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu Polski zaznaczył, że pożądane byłoby odniesienie się do tej trudnej sytuacji we wspólnym, trójstronnym komunikacie polsko-niemiecko-ukraińskim.