Pełnomocnik archidiecezji reaguje na oskarżenia w sprawie Roma Tower  

Oświadczenie radcy prawnego Artura Nowickiego, pełnomocnika Archidiecezji Warszawskiej, to reakcja na publikację, która ukazała się na portalu OKO.press w dniach 3 i 4 stycznia. W dwóch artykułach Sebastiana Kluzińskiego i Daniela Flisa dziennikarze zarzucali, że kard. Kazimierz Nycz osobiście naciskał na urzędników ratusza, by wydali pozwolenie na budowę 170-metrowego wieżowca na kościelnej działce na rogu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej oraz że przedstawiciele archidiecezji doprowadzili do zmiany belgijskiego partnera, który zapewniłby finansowanie inwestycji, na polskiego dewelopera, firmę BBI Development S.A., która zaproponowała korzystniejsze warunki współpracy.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie archidiecezji warszawskiej mec. Artur Nowicki zapewnia: "Kardynał Kazimierz Nycz ani żaden inny reprezentant Archidiecezji Warszawskiej nie naciskali i nie wpływali na władze samorządowe Warszawy, aby uzyskać jakiekolwiek rozstrzygnięcie w sprawie tego projektu inwestycyjnego. Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą »Roma Tower« prowadzi specjalnie powołana w tym celu spółka PW, w której za sprawy merytoryczne odpowiada renomowany polski deweloper BBI Development S.A.".