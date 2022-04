Prof. Prusiner otrzymał Nagrodę Nobla w 1997 r. za odkrycie prionów – rodzaju białkowych samopowielających się infekcyjnych czynników chorobotwórczych. Występują one u pacjentów z chorobą Creutzfelda-Jakoba (zwanej popularnie chorobą szalonych krów). Na co dzień jest wykładowcą University of California w San Francisco.

PD prof. Stanley Prusiner

Prof. Alemseged odnalazł w 2000 r. skamieniałe szczątki Selam (zwanej czasem "dzieckiem Lucy"). To niemal kompletny szkielet australopiteka. Należał do dziewczynki, która zmarła w wieku około 3 lat. Etiopski naukowiec pracuje obecnie na University of Chicago.

Papież Franciszek dokonał jeszcze jednej nominacji - prof. Emilce Cuda, teolog z Argentyny została członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Prof. Cuda jest sekretarzem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Jest nazywana "kobietą, która wie, jak odczytywać papieża Franciszka". Jest specjalistką katolickiej nauki społecznej. Zajmuje się m.in. problemami demokracji i związków zawodowych.