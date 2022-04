Budżet programu Kolej Plus zostanie zwiększony o 5,5 mld zł do 11 mld zł - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki w Janowie Lubelskim, informując, że decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze na środowym posiedzeniu rządu.

Premier powiedział, że Rada Ministrów zdecyduje na środowym posiedzeniu o powiększeniu budżetu na program Kolej Plus. Będzie to - zapowiedział - "zwiększenie budżetu dwukrotne, o kolejne 5,5 mld zł, do ponad 11 mld zł".

"To jest budżet na inwestycje, budżet rozwojowy" - podkreślał.

Jak mówił Morawiecki, program jest ważny dla całej Polski, gdyż pozwoli na odbudowę i odtworzenie linii kolejowych.

"Sprawne i sprawcze państwo musi umieć zajmować się wieloma sprawami jednocześnie" - podkreślił w kontekście kryzysu za wschodnią granicą i kryzysu uchodźczego w Polsce.

Premier podkreślał, że kolej jest ekologicznym, sprawnym i bezpiecznym środkiem transportu, wraca też na nią "moda".

Wskazał, że w ramach programu wyremontowano już ponad 400 stacji i przystanków kolejowych i blisko 300 dworców kolejowych i odbudowano już ponad 1000 km połączeń kolejowych. Zwrócił uwagę, że dzięki nowym projektom m.in. Janów Lubelski zyska nowe połączenia. Podkreślał, że przed 2015 r. tory niszczały, a połączenia zamykano.