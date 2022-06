"DGP": Pierwsze damy złożyły życzenia z okazji Dnia Dziecka  

Pierwsze damy złożyły życzenia z okazji Dnia Dziecka na łamach środowego wydania "Dziennika Gazety Prawnej". "Zapewniam Was, że Wasze sprawy, problemy i potrzeby są dla nas, dorosłych, bardzo ważne i myślimy o Was nie tylko w dniu Waszego święta" - podkreśliła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Agata Kornhauser-Duda zapewniła, że sprawy, problemy i potrzeby dzieci "są dla nas, dorosłych, bardzo ważne i myślimy o Was nie tylko w dniu Waszego święta". Pierwsza dama pozdrowiła także przebywające w Polsce dzieci z Ukrainy. "Wiem, że jesteście bardzo dzielne. Mam nadzieję, że czas Waszego pobytu w Polsce będzie dla Was dobrym czasem, że nawiążecie nowe przyjaźnie i będziecie czuły się tutaj jak u siebie" - zaznaczyła.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała także polskim dzieciom za "sympatię i pomoc, jaką okazują swoim ukraińskim rówieśnikom". "To bardzo ważne, żebyśmy umieli dzielić się z innymi sercem i życzliwością" - podkreśliła.

Na łamach gazety życzenia złożyła również pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. "Dzieci zawsze i wszędzie są takie same - pragną miłości i bezpieczeństwa, chcą bawić się i cieszyć. Nie powinny doświadczać wojny, strzelaniny, chować się w schronach. Każdy ma prawo do bezpiecznego dzieciństwa. Każdy ma prawo do domu, szkoły i przyjaciół" - podkreśliła.

Jak przypomniała, połowa ukraińskich dzieci to utraciła. "Wiem, że te słowa przeczytają polscy uczniowie. Pewnie w waszych klasach macie ukraińskich kolegów. Proszę, zaprzyjaźnijcie się z nimi. Bardzo potrzebują waszego ciepłą i wsparcia. To czułość i dobro pokonają zło i ciemne siły" - podkreśliła. Pierwsza dama Ukrainy opowiedziała o psie Patronie, który zyskał sławę wykrywając miny oraz kotce Soni, która wyruszyła w drogę razem z ewakuowanymi dziećmi z sierocińca w Kramatorsku. "Sonia, tak jak Patron, niesie dzieciom ratunek - przed smutkiem, rozpaczą i samotnością" - powiedziała. "Bądźmy więc wszyscy tacy jak Sonia i Patron - darujmy radość, pokój i nadzieję. A wtedy żadne zło na Ziemi nie odbierze dzieciom uśmiechu" - podkreśliła Ołena Zełenska.

Życzenia złożyły także byłe pierwsze damy Polski. Anna Komorowska życzyła dzieciom m.in. tego, "żeby mogły szczęśliwie żyć w dobrze przygotowanym przez dorosłych świecie, żeby zarówno w domu, jak i w szkole odnalazły warunki do kształtowania osobowości, realizacji swoich ambicji i rozwoju własnego potencjału". Jolanta Kwaśniewska z kolei zaznaczyła, że dzieci "kochają nas bezwarunkowo". "I tego samego oczekują od nas. Miłości, akceptacji i szacunku" - podkreśliła.

Danuta Wałęsa podkreśliła natomiast, że "dzieci nie powinny doświadczać okrucieństw wojny, nie powinny w żaden sposób być wykorzystywany czy prześladowane, a międzynarodowe przedstawicielstwa, państwa i rządy powinny dążyć do pełnego i odpowiedzialnego przestrzegania praw dziecka".