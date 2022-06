Na skutek nagłej choroby zmarł tymczasowy Namiestnik Zakonu Maltańskiego Marco Luzzago. Decyzją Papieża Franciszka kierował on zakonem do czasu mianowania nowego Wielkiego Mistrza. Zgodnie z konstytucjami tego zgromadzenia zastąpi go Wielki Komandor Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, który, podobnie jak jego poprzednik, będzie pełnił tę funkcję do momentu wyboru Wielkiego Mistrza.