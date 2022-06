Prezydent oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli w poniedziałek udział w odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

W czasie konferencji prasowej prezydent RP zapytany o treść rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim poinformował, że rozmowa miała charakter trójstronny i wzięła w niej udział także prezydent Słowacji Zuzana Czaputova. "To było połącznie VTS" - dodał.

Zaznaczył, że rozmawiano także na temat działań ws. uzyskania przez Ukrainę statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

"Omówiłem spotkania, które odbyłem w Portugalii, we Włoszech, jak i to, co było na spotkaniu Bukareszteńskiej dziewiątki, bo nie było tam także z powodów zdrowotnych prezydent Słowacji" - powiedział prezydent Duda. Dodał, że przedstawił również plany tego, jakie działania będzie prowadził ws. Ukrainy.