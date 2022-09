Jest już pizza "Królowa Elżbieta"  

Trofeo Memorial Rodolfo Sorbillo to konkurs, w którym kucharze z całych Włoch zjeżdżają do Neapolu, by uczcić „mistrza włoskiego, twórcy pizzy z mięciutkim brzegiem nadziewanym ricottą”.

Jak powiedziała dziennikarzom „Il Messaggero” sardyńska szefowa kuchni, pizza „Królowa Elżbieta” to jest osobisty i wyszukany hołd pamięci brytyjskiej monarchini.

Zdradziła także składniki wypieku, którego „receptura wykorzystuje typowe smaki Sardynii”, tworząc z niego „danie oryginalne i symboliczne”. „Korona ozdobiona culurgiones [typowymi ravioli sardyńskimi – przyp. red.] z ciasta barwionego na czarno tuszem mątwy” – opisywała E. Scarpa. „Ciepłe odcienie łusek zrobionych z ikry, złote liście, a wszystko wzbogacone kremem Parmentier z gwiazdek anyżu”.