Na zdjęciu nad ikonami widać też wydrapane zdania z modlitwy "Ojcze nasz". "Słyszeliśmy o znalezionej sali tortur. Pokazano nam to. Na własne oczy widzieliśmy te napisy na ścianach. Ikony wydrapane przez ludzi, którzy byli tam przetrzymywani przez okupantów. Wyryte daty przeżytych dni i teksty modlitw. Trudno sobie wyobrazić, jakie okropności spotkały ludzi. Nie odpuścimy!" - napisał Suszko.

They saw with their own eyes the images of saints, the texts of prayers and the countdown that people painted on the walls of the torture chamber where they were held by the russian occupiers.

I will write about this later. pic.twitter.com/gofeNat1Mk