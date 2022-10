Oto tekst oświadczenia abp. Lori w tłumaczeniu na język polski:

Prezydent jest w poważnym błędzie, szukając wciąż wszelkich możliwych sposobów, by ułatwić aborcję, zamiast wykorzystać swoją władzę do zwiększenia wsparcia i opieki nad matkami w trudnych sytuacjach. Ten konsekwentny ekstremizm musi się skończyć, a my błagamy prezydenta Bidena, by dostrzegł człowieczeństwo w nienarodzonych dzieciach i potrzebę autentycznej dającej życie opieki nad kobietami w tym kraju. Jako pasterze, którzy codziennie mają do czynienia z tragicznymi skutkami aborcji, wiemy, że aborcja jest aktem przemocy, który kończy życie nienarodzonych dzieci i rani niezliczoną liczbę kobiet. Kościół katolicki pragnie kontynuować pracę z naszym rządem i przywódcami, aby chronić prawo do życia każdej istoty ludzkiej i zapewnić pełne wsparcie dla matek w ciąży i po porodzie i rodzących oraz ich dzieci przed i po narodzinach.