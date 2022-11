Prawdziwa solidarność. Nagrody Tischnera wręczone  

Gala wręczenia nagród odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Wyróżnienie jest przyznawane w dwóch kategoriach - pisarstwa będącego kontynuacją Tischnerowskiego "myślenia według wartości" oraz za inicjatywy duszpasterskie i społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera.

Zbigniew Nosowski, dziennikarz, publicysta, działacz katolicki, redaktor naczelny czasopisma "Więź", został nagrodzony w pierwszej z tych kategorii. Jury doceniło cykl artykułów "Przeczekamy i prosimy o przeczekanie", w którym ujawnił przypadki ukrywania nadużyć seksualnych w archidiecezjach szczecińsko-kamieńskiej i gdańskiej, a także jego książkę "Szukanie nadziei".

- W jego tekstach gorzka prawda o kryzysie polskiego katolicyzmu i nadużyciach w Kościele spotyka się z ufnością, że nazywanie zła może służyć wyzwoleniu - wyzwoleniu ku chrześcijaństwu, które nie szuka oparcia we władzy, lecz w miłości z tego i nie z tego świata - mówił podczas uroczystości ks. Adam Boniecki, przewodniczący kapituły przyznającej wyróżnienia. Jak podkreślał, droga do uzdrowienia Kościoła wymaga "ogromnego taktu i ogromnej stanowczości". - Właśnie za to jesteśmy Zbigniewowi Nosowskiemu wdzięczni, bo nie jest to ani łatwe, ani przyjemne, a równocześnie konieczne - dodał.

Dziękując za wyróżnienie, publicysta zwrócił uwagę na bohaterów swoich tekstów, ludzi skrzywdzonych. - Można się od nich uczyć nadziei i odwagi w dążeniu do sprawiedliwości - mówił.

W kategorii inicjatyw społecznych laureatami nagrody zostali Grupa Granica i Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. - Grupa Granica i współpracujący z nią wolontariusze warszawskiego KIK przypomnieli, że prawdziwa solidarność nie dzieli bliźnich na swoich i obcych - podkreślił ks. Boniecki, przypominając, że laureaci skupili różne organizacje oraz mieszkańców Podlasia wokół pomocy skrajnie wycieńczonym ludziom - uchodźcom przerzucanym przez polsko-białoruską granicę.

- Ta nagroda jest wyrazem olbrzymiego wsparcia dla naszych działań, ale też niezgody na niehumanitarne traktowanie uchodźców i uchodźczyń przez władze naszego państwa, co ma miejsce na pograniczu - podkreślali laureaci nagrody.

Każdy z laureatów otrzymał statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz 33 tys. zł. Fundatorami nagrody są Grupa Ergo Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".

Nagroda im. ks. Józefa Tischnera przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 r. wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie jej patronowi. Promuje sposób myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka.

Do tej pory w gronie laureatów znaleźli się m.in.: Barbara Skarga, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak, Ryszard Kapuściński, ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, Wacław Hryniewicz OMI, Henryka Krzywonos, ks. Józef Krawiec, Karol Modzelewski, Janina Ochojska, Wiktor Osiatyński, Jakub Wygnański, Jerzy Szacki, Stefan Swieżawski, s. Małgorzata Chmielewska, ks. Tomáš Halík i Łukasz Lamża.