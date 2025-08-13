Bp Ważny o komisji ds. zbadania zjawiska pedofilii

W kwestii komisji ds. zbadania zjawiska pedofilii jest w Episkopacie różnica zdań. Część biskupów chce, żeby miała inny kształt niż zaproponowany przez zespół prymasa Polski - powiedział PAP biskup sosnowiecki Artur Ważny. Dodał, że mimo to wierzy, że komisja powstanie i będzie niezależna.
W rozmowie z PAP biskup Ważny odniósł się m.in. do decyzji podjętej na czerwcowym Zebraniu Plenarnym KEP. Biskupi zdecydowali wówczas o zakończeniu prac nad powstaniem ogólnopolskiej komisji ekspertów ds. zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych przez zespół pod kierownictwem prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. W jego miejsce powstał nowy zespół. Na jego czele stanął biskup gliwicki Sławomir Oder.
Bp Ważny przyznał, że decyzja KEP go zaskoczyła.
- Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłaby kontynuacja prac zespołu księdza prymasa. No ale decyzja została podjęta taka, a nie inna. Ufam, że dzieło tworzenia komisji będzie kontynuowane. Wierzę, że dotrzymamy słowa, które dwa lata temu daliśmy wszystkim wiernym - zaznaczył.
Przyznał, że kwestia komisji ds. zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich podzieliła biskupów.
- Jest między nami w Episkopacie różnica zdań. Papież Franciszek mówił, że w takiej sytuacji są trzy wyjścia: można udawać, że nie ma konfliktu, można się nim karmić i go podkręcać albo można stworzyć nowe ogniwo i dalej poprowadzić proces. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, że powstało nowe ogniwo i proces tworzenia tej komisji będzie postępował dalej - powiedział.
Według biskupa Ważnego część biskupów ma "inne spojrzenie na to, czy to dobrze, żeby komisja w ogóle powstała, a jeśli tak, to jak ma funkcjonować".
- Niektórzy chcą, żeby miała inny kształt niż ten zaproponowany przez zespół prymasa. Woleliby, żeby to była bardziej komisja historyczna, która będzie badała jedynie dokumenty, a nie świadectwa skrzywdzonych - wyjaśnił.
Dodał, że niektórzy biskupi boją się, że efektem prac komisji będą fałszywe oskarżenia duchownych albo że jej prace spowodują lawinę wniosków o odszkodowania od diecezji. Jednocześnie hierarcha podkreślił, że "Ewangelia ma rację - prawda wyzwala".
- Ukrywanie tematu, udawanie, że go nie ma, sprawia, że problemy się nawarstwiają. Myślę, że jako społeczeństwo jesteśmy na tyle dojrzali, że jeśli będziemy mówić o tym we właściwy sposób, to ludzie nie będą się gorszyć. Wiernych świeckich bardziej gorszy kłamstwo, obłuda i koncentrowanie się na mitycznym dobru Kościoła zamiast na ewangelicznej prawdzie - ocenił bp Ważny.
Zdaniem biskupa sosnowieckiego problem wykorzystywania seksualnego jest problemem społecznym, a nie tylko klerykalnym. Wyraził nadzieję, że jeśli Kościół "stanie w prawdzie" i stworzy procedury postępowania w przypadkach pedofilii, to w kwestii ochrony małoletnich przed molestowaniem seksualnym stanie się "przewodnikiem dla innych środowisk".
Jednocześnie zaznaczył, że rozumie rozgoryczenie członków zespołu prymasa, którzy - jak powiedział - "z dnia na dzień zostali od wszystkiego odsunięci, właściwie bez słowa wyjaśnienia".
- Ciągle musimy w Kościele pracować nad komunikacją, by ją poprawiać. Tego mi tutaj najbardziej zabrakło. Chciałbym więc przeprosić pracujących w dotychczasowej komisji za sposób, w jaki została im zakomunikowana nasza decyzja. Ufam jednak, że pomimo trudności pójdziemy dalej - podkreślił.
Według bpa Ważnego Kościół w Polsce jest w tej szczęśliwej sytuacji, że może się posiłkować doświadczeniami innych Kościołów, które powołanie komisji do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego mają już za sobą. Jak zaznaczył, w Kościołach na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, w których stworzone zostały procedury ochrony małoletnich, a Kościół "stał się najbezpieczniejszą instytucją w państwie", wiara zaczyna się powoli odradzać.
- Jeśli my nie pójdziemy tą drogą, nie będziemy mogli realizować misji głoszenia Ewangelii, bo nikt nam nie będzie wierzył - ocenił.
Biskup sosnowiecki odniósł się również do decyzji metropolity łódzkiego kard. Grzegorza Rysia, który w lipcu poinformował, że powoła komisję ds. zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich w swojej diecezji. Zdaniem bpa Ważnego decyzja kard. Rysia "może dać odwagę kolejnym biskupom".
- Jeśli będą się w to włączać, to myślę, że te diecezjalne puzzle będą się jeden do drugiego dokładać i w efekcie powstanie cała układanka. To jest naturalna droga, nie widzę innej - stwierdził.
Zapytany o to, na jakim etapie są prace powołanej przez niego w 2024 r. Komisji Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej, bp Ważny przekazał, że są one na półmetku.
Poinformował, że ostatnie spotkanie z jej członkami odbył w czerwcu, a kolejne zaplanowane jest na wrzesień.
- Członkowie komisji przekazali mi swoje spostrzeżenia. Były sprawy, które musieliśmy podjąć razem: dokonaliśmy kilku zgłoszeń do prokuratury i pewnych korekt w wymiarze funkcjonowania diecezji, które komisja zalecała. Można więc powiedzieć, że praca się dokonuje na bieżąco - zapewnił.
Zaznaczył, że kiedy komisja zakończy pracę, zostanie sporządzony raport, który pozna opinia publiczna.
- Jego publikację mamy przed sobą i musimy się zastanowić, jak przekazać opinii publicznej ustalenia komisji w najbardziej sensowny i czytelny sposób. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chcemy niczego ukrywać, ale prawda musi być komunikowana w miłości. Wiem, że wiele osób, których dotyczyć będą ustalenia komisji, wciąż żyje i nie mówię tu o krzywdzicielach, ale o skrzywdzonych i ich rodzinach - stwierdził.
Dodał, że raport ma służyć przede wszystkim poznaniu prawdy, bo "bez prawdy nie można iść dalej".
Całą rozmowę z biskupem Arturem Ważnym opublikujemy o godz. 6.30.
Iwona Żurek (PAP)
Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.
"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."
To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.
To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.
W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.
2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.
Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.
Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.
Jeden został stracony przez terrorystów.
Nie podano motywów takiego kroku.