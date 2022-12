Synoptyk IMGW: nadchodzi najmroźniejsza noc tej zimy  

Najprawdopodobniej będzie to najmroźniejsza noc tej zimy 2022 - 2023. Temperatura na Warmii i Mazurach spadnie do -20 st.C. Suwalszczyzna i Białostocczyzna to około -17, północ Mazowsza -15. W centrum przeważnie -17, -16 stopni ale mogą się zdarzać takie sytuacje, że temperatura spadnie do -19 stopni, np. w Kozienicach. Na południu do -16, na zachodzie przeważnie do -7 do -11. Nad morzem od -7 do -5 stopni.

"Jednak najzimniej będzie w obszarach podgórskich, tam nawet do -23 stopni" - podkreślił Walijewski.

Noc będzie mroźna, ale bez opadów. W całej zachodniej połowie, od pomorskiego, przez zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i łódzkie będą tworzyły się mgły osadzające szadź i zamarzające.

Jak zaznaczył Walijewski, mróz skuje całą Polskę.

W niedzielę w ciągu dnia będzie chłodno z temperaturami od -8 do -2 stopni Celsjusza.