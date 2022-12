"Jeśli chodzi o stan zdrowia papieża emeryta, za którego papież Franciszek prosił o modlitwę na zakończenie porannej audiencji ogólnej, mogę potwierdzić, że w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie z powodu postępującego wieku. Sytuacja w tej chwili pozostaje pod kontrolą, stale monitorowana jest przez lekarzy" - poinformował Matteo Bruni, rzecznik Stolicy Apostolskiej. "Papież Franciszek udał się do klasztoru Mater Ecclesiae, by odwiedzić Benedykta XVI. Łączymy się z nim w modlitwie za papieża emeryta" - dodał Bruni.

Na zakończenie dzisiejszej audiencji generalnej Franciszek zwrócił się do wiernych: "Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta, który w ciszy wspiera Kościół".

"Jest bardzo chory" - wyjawił Franciszek. Poprosił o modlitwę do Boga, by "go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca".

Benedykt XVI od swojej rezygnacji w lutym 2013 roku mieszka w klasztorze w Ogrodach Watykańskich. Pomagają mu Memores Domini, konsekrowane świeckie kobiety ze wspólnoty Comunione e Liberazione, oraz jego osobisty sekretarz, monsignor Georg Gänswein.