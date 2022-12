Otwarcie Jasnej Góry dla uchodźców z Ukrainy, poświęcenie Golgoty Wschodu i Kaplicy Jasnogórskiej Matki Pojednania, wprowadzenie relikwii bł. prymasa Wyszyńskiego do Kaplicy Matki Bożej, to najważniejsze wydarzenia 2022 r. w częstochowskim sanktuarium. Po pandemicznej przerwie ruch pielgrzymkowy, także pieszy, znacząco się ożywił.

Dom Pielgrzyma był jednym z pierwszych miejsc włączonych w częstochowski system pomocy osobom uciekającym przed wojną, co miało olbrzymie znaczenie wobec ogromnej pierwszej fali szukających schronienia i pomocy, głównie matek z dziećmi. Pierwsi uchodźcy zamieszkali tu już na początku marca i z każdym dniem ich przybywało. Wielkanocne śniadanie spożyło tu ponad sto osób.

Jasna Góra pomyślała nie tylko o otwarciu dla uchodźców miejsc noclegowych, ale także świątyni. Już od 13 marca sprawowane są tu niedzielne Msze w języku ukraińskim, a od 20 marca w kaplicy Jana Pawła II Boska Liturgia. Cały czas, po ukraińsku, odbywa się też spowiedź. Nadal przygotowywane są transporty z pomocą.

Zdaniem przeora Jasnej Góry, o. Samuela Pacholskiego, zdajemy egzamin z pomocy bliźniemu: „To mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że te wartości, którymi żyjemy na co dzień, ta relacja do Chrystusa i do Maryi, która nas do Niego prowadzi, została zweryfikowana. Rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy czerpią siłę z miłości Pana Boga i potrafimy budować mosty, prowadzić dialog z tymi, którzy po prostu oczekują od nas pomocy na różnych poziomach życia”.

Także tegoroczne piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę było wielkim błaganiem o pokój. Przyszło aż 265 pielgrzymek, a w nich ponad 74 tys. pątników. Szli również sami uchodźcy, ale i ci, którzy specjalnie na czas rekolekcji w drodze opuścili Ukrainę, jak kapłani, siostry zakonne a nawet całe grupy. „Było bardzo dużo modlitwy i też był taki czas, kiedy można było spotkać Pana Boga szczególnie w tych osobach, które szły, ale też w osobach, które nas spotykały, gościły i przyjmowały. Bardzo dziękuję za to, że Polska tak pomaga i też za to, że Ukraińcy, którzy musieli uciekać ze swojego kraju, mogli znaleźć tu swój dom”- powiedziała s. Lukija, grekokatoliczka, który przyszła aż z Ełku.

Golgota Wschodu i Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania to od tego roku nowe wymowne miejsce pamięci o milionach Polaków, ofiar Rosji carskiej i totalitaryzmu sowieckiego. Znajduje się w Bastionie św. Barbary i niesie przesłanie o niezłomności ludzkiego ducha, przebaczeniu i wierze we wstawiennictwo Matki Bożej.

Rok 2022 był nadal czasem wdzięczności za bł. prymasa Wyszyńskiego. 3 maja odbyło się narodowe dziękczynienie, a w pierwsze liturgiczne wspomnienie 28 maja do Kaplicy wprowadzone zostały jego relikwie. Przez cały rok trwały „Czuwania z bł. Prymasem w Domu Matki” z rozważaniem jego „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.