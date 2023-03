Kiedy?

Spotykamy się w sobotę, 17 czerwca, nad brzegiem jeziora Międzybrodzkiego w Międzybrodziu Bialskim, tuż obok Bielska-Białej. Tam zlokalizowane będą biuro zawodów, start, meta i strefa regeneracji.

Czy muszę biegać, żeby wystartować?

Nie musisz biegać wyczynowo. Chociaż prowadzona jest klasyfikacja z pomiarem czasu, dla zdecydowanej większości uczestników bieg ma charakter rekreacyjny. Tylko ścisłą czołówka biegnie przez cała trasę. Większość startujących podchodzi pod górkę, biegnie natomiast na odcinkach płaskich i z górki. W biegu można też używać kijków, a dość obszerny limit czasu pozwala na pokonanie trasy żwawym marszem.

Jaki jest limit czasu?

Na pokonanie 21-kilometrowej trasy regulamin przyjmuje limit 5 godzin - pozwala to pokonać trasę żwawym marszem.

Co czeka mnie w dniu zawodów?

Najpierw musisz odebrać pakiet startowy w biurze zawodów. Możesz to zrobić już w piątkowe popołudnie i wieczór, ale także w sobotę rano przed startem. Jeśli masz taką potrzebę, w sobotni poranek zapraszamy Cię też na Mszę Świętą w intencji biegaczy.

Po wyruszeniu na trasę czeka na Ciebie 21-kilometrowa pętla górskimi szlakami wokół doliny potoku Ponikiewka. Po drodze zdobędziesz 5 szczytów: Nowy Świat, Gaiki, Rogacz, Magurkę Wilkowicką i najwyższy w Beskidzie Małym Czupel. Na 8 i 15 kilometrze będziesz mógł skorzystać z punktów regeneracyjnych z przekąskami i napojami. Gdy już dobiegniesz do zlokalizowanej nad samym brzegiem jeziora mety, powitamy Cię jak gwiazdę: wbiegniesz na czerwony dywan, otrzymasz piękny, pamiątkowy medal finishera, a w strefie regeneracji skorzystasz z ciepłego posiłku i napojów. Obolałe nogi oczywiście będziesz mógł schłodzić w wodach jeziora, z widokiem na majestatyczną górę Żar.

Do kiedy muszę się zarejestrować?

Rejestracja trwa do końca maja lub do wyczerpania limitu dostępnych pakietów, jednak warto zapisać się wcześniej: do 12 kwietnia obowiązuje niższa opłata startowa: 130 zł. Po tym terminie opłata wzrasta do 150 zł. Środki te w całości wykorzystujemy na organizację biegu: budowę strefy start/meta, zabezpieczenie medyczne, posiłki regeneracyjne, medale, realizację pamiątkowego filmu, okolicznościowy gadżet w pakiecie czy pomiar czasu.

Gdzie mogę zarejestrować swój udział?

Poprzez panel rejestracyjny, który znajdziesz TUTAJ . Uwaga: PRZED REJESTRACJĄ ZAPOZNAJ SIĘ Z DOSTĘPNYM W PANELU REGULAMINEM BIEGU!

Zobacz, jak bawiliśmy się rok temu: